Eltern: „Wir bleiben dran“

Von: Sylvia Wendt

„Wir bleiben dran“, versprechen (von links) Rebecca Kuba, Annika Hoffmann und Daniela Wulferding. © S. Wendt

Bürgerbegehren in der Samtgemeinde Schwaförden: Erstes Ziel erreicht

Sudwalde – Das Bürgerbegehren, angeschoben durch vier Mütter aus der Samtgemeinde Schwaförden (Rebecca Kuba, Sarah Daniel, Daniela Wulferding und Annika Hoffmann), hat sein Ziel erreicht. „Vorerst“, betonen die Mütter, denn: „Wir verwahren die Unterschriftenlisten. Und gucken, ob mit den nächsten Entscheidungen Wort gehalten wird.“

Ein Bürgerbegehren ist ein starkes Mittel, mit dem Bürger sich für eine Sache einsetzen können. In der Samtgemeinde Schwaförden ging es, wie berichtet, konkret um das Thema Kinderbetreuung. Eine Entscheidung des Samtgemeinderats im März 2022, zwei Gruppen in Neuenkirchen und Schwaförden einzurichten, wollten die Eltern nicht hinnehmen, verwiesen auf die Zahl der zu betreuenden Kinder in den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. Ihr Ziel: Erreichen, dass der Samtgemeinderatsbeschluss revidiert wird.

In der Sitzung vom 29. Juni stimmt das Gremium dem Vorschlag der WUL-Fraktion mehrheitlich zugestimmt.

Demnach sind in „Stufe 1“ je eine zusätzliche Gruppe in Sudwalde und eine Krippengruppe in Ehrenburg Stocksdorf zum Kindergartenjahr 2023/24 eingeplant. Und in „Stufe 2“ weitere Gruppen an den Kitas-Neuenkirchen und Schwaförden – bei Bedarf in den folgenden Jahren. Der Samtgemeinderat hatte damit seinen im März gefassten Beschluss selbst aufgehoben.

Die Mütter hatten für die Einrichtungen an anderen Standorten gekämpft, da dort dir Zahlen schlicht so hoch waren, der Bedarf viel dringlicher. Der hat sich nicht verringert seit dem Start des Bürgerbegehrens. Und weiterhin fragen viele Bürger nach, wo sie unterschreiben können, weil die Listen eben nicht mehr ausliegen, berichtet Rebecca Kuba. 1017 Bürger haben unterschrieben – 567 hätten es mindestens sein müssen, um das Verfahren offiziell einzuleiten. Unterschreiben durften nur wahlberechtigte Bürger aus der Samtgemeinde Schwaförden. Die Samtgemeindeverwaltung hatte der Initiative dies mit 5661 Personen angeben.

Es ist ein Erfolg für die Initiatorinnen, der sie nicht ruhen lässt, sondern anspornt, nicht locker zu lassen. Gleichwohl: „Wir wollen schon mal Danke sagen. Allen danken, die uns unterstützt haben.“ Und die ebenfalls wissen wollen, wie es weitergeht. Denn: „Es hat sich nicht erledigt, es geht jetzt erst richtig los“, erklärt Annika Hoffmann, Mutter von zwei höchst agilen Jungs.

„Ich bin am längsten noch betroffen, weil meine Kinder die Jüngsten sind“, erklärt Rebecca Kuba mit Blick auf Kinderbetreuung und Schulbesuche für ihren Nachwuchs. Und erklärt, warum sie sich engagiert hat: „Es geht nicht nur um einen selbst.“

Die vier Mütter haben sich bewusst für das „Leben auf dem Land“ entschieden. Sie wissen, dass es häufig ohne ÖPNV gehen muss und Fahrten für das Gros an Terminen jedweder Art notwendig sind. Dass aber Kinderbetreuung am Ort nicht ausgebaut wird, obwohl die Zahl überdeutlich den Bedarf belege – das eben wollten sie nicht akzeptieren.

Wie geht es weiter? Es soll regelmäßige Treffen geben, die Initiatorinnen vernetzen sich per Telefongruppe. „An sich sind wir mit dem Bürgerbegehren fertig“, erklären Kuba, Wulferding und Hoffmann.

Zwar sei der Ratsbeschluss aus dem März, der die Mütter reagieren ließ, durch den vom Juni abgewendet, aber die Mütter fragen: „Wie ist der Stand der Planungen? Für uns ist das alles noch nicht erledigt“, sagt Daniela Wulferding.

Regelmäßige Treffen sind geplant

Der Kindergarten sei total wichtig und das nächste Problem warte mit den Schulen, wenn die Kinder dorthin wechseln. „Wie sind die vorbereitet? Es geht auch um eine vorausschauende Planung, damit kein Aspekt vernachlässigt wird. Die Planungen müssen vernünftig umgesetzt werden.“

Wichtig sei ihnen, dass Fehlplanungen vermieden werden und die Fachkräfte in den Kitas einbezogen werden.

An diesem Septembertag 2022 sind die Mütter skeptisch, bezweifeln, dass die beschlossenen Gruppenräume baulich bis zum nächsten Jahr umgesetzt werden können und monieren: „Es gibt jetzt schon Wartelisten.“

„Wir bleiben dran“, sagen Annika Hoffmann, Daniela Wulferding und Rebecca Kuba entschlossen.

Termine

Im Sitzungskalender unter www.schwafoerden.de ist der Schulausschuss für Mittwoch, 7. September, 16 Uhr angekündigt. Geplant ist die Sitzung des Samtgemeinderates für Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr. Beide öffentlichen Sitzungen finden im Dorfgemeinschaftshaus Schwaförden statt. Nachzulesen sind dort auch die Termine für die öffentlichen Sitzungen der Gemeinderäte der einzelnen Mitgliedskommunen.