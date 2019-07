Einzugstermin noch offen

Fahrzeughalle für TEL Süd der Kreisfeuerwehr in Schwaförden nimmt Form an

+ Wann die Fahrzeughalle für die TEL Süd einsatzbereit sein wird, ist noch offen.

Schwaförden – Die Halle in Schwaförden, gegenüber des Bauhofes der Samtgemeinde, in der künftig alle Fahrzeuge der Technischen Einsatzleitung (TEL) Süd der Kreisfeuewehr gemeinsam stationiert sein sollen (wir berichteten), nimmt langsam Formen an – optisch weist nichts darauf hin, dass sie auf einem zuvor in Bassum genutzten Möbellager basiert.