50 Einwohner sorgen für sauberes Schwaförden

„Dreck-weg-Tag“ in der Gemeinde bringt relativ wenig „Ausbeute“

+ Zu den 50 Einwohnern der Gemeinde Schwaförden, die sich an der Aktion beteiligten, gehören Alya Bornkamp, Eva Bruns, Christoph Kaup, Sven Horstmann und Dieter Hünecke (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Schwaförden – 50 Einwohner der Gemeinde Schwaförden beteiligten sich am Sonnabend am „Dreck-weg-Tag“ beteiligten. Die Initiative ging vom Heimat- und Verschönerungsverein aus, die Koordination hatte erneut Achim Hollmann als stellvertretender Gemeindedirektor übernommen. Verglichen mit vorherigen Aktionen – in Schwaförden alle zwei Jahre – ergab der zweistündige Frühjahrsputz relativ wenig „Ausbeute“. Vor allem Zigarettenschachteln und Kaugummi-Dosen landeten in den Müllsäcken. „Auf dem kurzen Stück zwischen der Molkerei und der Gaststätte Ohm haben wir 20 Kaugummi-Verpackungen gefunden“, sagte Christoph von Freden (Heimat- und Verschönerungsverein). Baustoffe oder ein geschnürtes Bündel Altpapier gehörten zu den Ausnahme-Funden.