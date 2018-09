Einsatz für naturnahe Waldbewirtschaftung

Niedersächsische Landesforsten verabschieden Revierförster Peter Braunert in den Ruhestand / Marcus Hoffmann ist Nachfolger

+ Peter Braunert (links) nimmt von Forstamtsleiter Henning Schmidtke seine Pensionierungs-Urkunde entgegen. - Foto: Rainer Städing/Niedersächsische Landesforsten

Schwaförden - „In seiner Vielfalt ist Erdmannshausen ein sehr anspruchsvolles Revier und es hat mir viel Spaß gemacht, mit ihnen allen zusammen diesen Wald zu gestalten.“ Diese Bilanz seiner fast 14-jährigen Arbeit als Revierförster habe jetzt Peter Braunert gezogen, teilte am Donnerstag Rainer Städing, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten mit: Der 65-jährige Schwafördener trat im Rahmen einer Feierstunde in der Sportsbar „Mückenstich“ seinen Ruhestand an. Braunert habe diesen Anlass genutzt, sich bei allen Mitarbeitern und Kollegen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. In seinen Dank einbezogen habe er dabei die Forstunternehmer und die Jäger im Revier Erdmannshausen, das Waldgebiete in den Samtgemeinden Schwaförden und Siedenburg sowie im Bereich der Stadt Sulingen umfasst.