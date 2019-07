Eins ist verkauft – eins wird saniert

Schwaförden/Scholen – Der offizielle Übergabetermin steht zwar laut Pastor Gerald Engeler noch aus, aber es ist amtlich: Das Schwafördener Gemeindehaus der Kirchengemeinde Schwaförden/Scholen ist verkauft. „Wir haben es im Juni ausgeräumt, das Ehepaar Teitge beginnt mit Umbauarbeiten.“

Michaela und Jürgen Teitge leben mit zwei Pflegekindern bereits seit einigen Jahren in Schwaförden. Sie arbeiten als Berufsbetreuer, werden vom Gericht bestellt, um sich um Menschen mit Hilfebedarf zu kümmern. Was sie mit dem Haus vorhaben, verraten sie im aktuellen Gemeindebrief der Kirchengemeinde: „Wir planen, im Erdgeschoss Büroräume für uns und einen Mitarbeiter einzurichten. Im ersten Stock soll eine Wohnung für eine Familie oder Alleinerziehende mit Kind entstehen – oder eventuell eine kleine Wohngruppe.“ Dass das Gebäude sehr zentral liegt, sei nicht nur praktisch für zukünftige Bewohner: „Wir wollen als Betreuungsbüro offene Türen haben für Fragen und Beratungsbedarf interessierter Bürger.“

Regelmäßige Treffen von Gruppen der Kirchengemeinde und Veranstaltungen, für die bislang das Haus neben der Schule zur Verfügung stand, brauchen neuen Raum. Einige Gruppen nutzen jetzt das Scholener Gemeindehaus der Kirchengemeinde, etwa die Gitarrengruppe und die neue Selbsthilfegruppe „Maus“ für Menschen aus Extremsituationen, auch der Konfirmandenunterricht erfolgt dort. „Der Seniorenkreis wird sich wohl öfter im Schwafördener Dorfgemeinschafthaus treffen, so fünf, sechs Mal im Jahr“, schätzt Pastor Engeler. „Zweimal jährlich unternehmen wir sowieso einen Ausflug, besuchen auch den Scholener Seniorenkreis.“ Das DGH sei ja in der Woche nicht oft belegt, „da setzen wir uns mit der politischen Gemeinde in Verbindung.“ Die weißrussischen Kinder, die im Rahmen der Tschernobyl-Ferienaktion in der Region bis Anfang Juli vormittags in der Kirchengemeinde betreut wurden, brachten die Gastfamilien und ehrenamtliche Fahrer morgens nach Scholen. „Es sind ja auch keine großen Wege, circa viereinhalb Kilometer, das lässt sich ja überbrücken.“ Der Kindergottesdienst – das sei noch nicht so ganz geklärt: „Es gibt etwa drei Kindergottesdiensttage im Jahr. Wahrscheinlich gehen wir direkt in die Kirche und überlegen uns etwas, um den Raum kinderfreundlicher zu gestalten.“

Wendet sich die Kirchengemeinde jetzt dem Sanierungsbedarf des Gemeindehauses in Scholen zu? „Nach den Sommerferien holen wir Angebote von Handwerksfirmen ein“, kündigt Pastor Engeler an. „Und dann wird sicherlich nicht nur das Dach instandgesetzt, es muss ja auch im Haus nach vielen Jahren mal wieder etwas gemacht werden.“ Falls dies seitens des Heimatvereins Kirchspiel Scholen immer noch gewünscht wird, werde man den Dachboden oder einen Teil davon für eine Erweiterung der Heimatstube anbieten.

Für die Dachsanierung gebe es „die üblichen 80 Prozent“ bei größeren Baumaßnahmen als Zuschuss vom Kirchenkreis. Also trägt die Kirchengemeinde ein Fünftel der Kosten. „Dafür brauchen wir natürlich auch Erlöse aus dem alten Gemeindehaus.“ Eine konkrete Zahl nennt Engeler nicht, die 55 000 Euro, für die das Objekt vor drei Jahren im Internet angeboten worden war, seien es allerdings nicht geworden: „Da waren wir von rund 1 000 Quadratmetern Grundstücksfläche ausgegangen, einen Garten benötigt das Ehepaar Teitge aber ja nicht.“

Fast 37 Jahre hat die Kirchengemeinde das Gebäude in Schwaförden genutzt, in dem sich früher Lehrerwohnungen befanden. Wo stand zuvor das Gemeindehaus? „Es gab keins. Die Jugendgruppe etwa hat in den Siebzigern im Keller des Pfarrhauses einen Raum gehabt, alles provisorisch“, berichtet Gerald Engeler. „Als das Haus zum Gemeindehaus wurde, gab das der Kirchengemeinde viel Rückenwind.“ ab