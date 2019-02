Wahlen bei der Ortsfeuerwehr Cantrup: Einige Funktionen sind neu besetzt

Cantrup - Erfreulicherweise mussten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Cantrup in den zurückliegenden zwölf Monaten lediglich zu einem „Ernstfall“ ausrücken, bilanzierte Ortsbrandmeister Klaus Janzen jetzt im Rahmen der Jahreshauptversammlung - es galt, nachbarschaftliche Löschhilfe in Anstedt zu leisten.

Gute Ergebnisse erzielten die Cantruper bei Wettbewerben, so machten vier Kameraden bei der Funk- und Fahrübung in Nordwohlde den vierten Platz, beim Leistungsvergleich in Wesenstedt gab es für das Team der Ortsfeuerwehr „Bronze“ und im Kreisleistungsvergleich den 26. Platz von 103 Gruppen. Zum 50. Mal richteten im Herbst die Cantruper ihre Funk- und Fahrübung aus, 23 Ortsfeuerwehren beteiligten sich (wir berichteten): Janzen bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Eine Reihe von Kameraden nahm an Lehrgängen teil, am Seminar für Ortsbrandmeister Klaus Janzen, am Atemschutzlehrgang Dustin Kanjahn und Heiko Meins, am Fahrersicherheitstraining Andreas Borgstedt und Frank Wehrenberg, am Vollzugsbeamten- und am Verbandsführerlehrgang in der niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz in Celle Torsten Borgstedt und die Truppmann II Ausbildung absolvierte Dustin Kanjahn erfolgreich.

+ Kommandomitglieder nach den Wahlen: Ortsbrandmeister Klaus Janzen, der neue Atemschutzgerätewart Dustin Kanjahn, Frank Wehrenberg, Andreas Borgstedt, Heiko Meins, Marco Schmidt, Henning Luchtmann und stellvertretender Ortsbrandmeister Fred Luchtmann (von links). © Ortsfeuerwehr Cantrup Bei den Kommandowahlen bestätigte die Versammlung Marco Schmidt als Schriftwart und Frank Wehrenberg als Sicherheitsbeauftragten, wählte Thorsten Behrens als Nachfolger von Fabian Hülsmeyer im Amt des Kassenwartes. Erneut zum Gerätewart gewählt wurde Andreas Borgstedt - die Funktion des Atemschutzgerätewartes, die er bislang ebenfalls innehatte, nimmt jetzt Dustin Kanjahn wahr. Henning Luchtmann wird erneut in den Festausschuss entsendet, Heiko Meins löst hier Matthias Schmidt ab.

In den Gemeindeverbandsausschuss wählten die Mitglieder Ortsbrandmeister Klaus Janzen, seinen Stellvertreter Fred Luchtmann und, für den verstorbenen Henning Kanjahn, Helmut Meins. Die Alterskameraden haben auch gewählt: Kameradschaftsältester Fritz Holthus hat sein Amt nach 14 Jahren abgegeben, Fritz Schmidt übernimmt es. Klaus Janzen bedankte sich bei den ausgeschiedenen Kommandomitgliedern und würdigte Fritz Holthus für dessen langjährigen Dienst in der Ortsfeuerwehr Cantrup. Von 1960 bis heute habe er sich für die Ortsfeuerwehr eingesetzt. Holthus bekam einen Präsentkorb als Dankeschön.

Fred Luchtmann erhielt einen Verzehrgutschein: Er wies als einziger eine hundertprozentige Dienstbeteiligung auf. Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann beförderte Fred Luchtmann aufgrund seiner Dienststellung zum Oberlöschmeister.

Klaus Janzen bedankte sich bei allen Feuerwehrkräften für ihre stetige Einsatzbereitschaft.