Herausforderung Bootswettbewerb: Eine Seefahrt, die ist knifflig

Den trugen die Teams am Montag und Dienstag aus, jeweils in der Zeit zwischen 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Unterstützung hatte die Kreisjugendfeuerwehr im Wechsel von Helmut Kohröde, Helmut Kemker, Georg Kind, Carsten Hartwig und Hermann Twietmeyer.

+ Am Ziel wird das Boot per Mastwurfknoten gesichert. © mks

Die Bedingungen waren im Grundsatz für alle Teilnehmer gleich, für Mädchen und Jungen kamen allerdings unterschiedliche Boote zum Einsatz. Die Besatzung bei den Altersgruppen A und B war auf maximal sechs Ruderer plus Kapitän festgelegt, in den Altersgruppen C und D starteten maximal vier Ruderer plus Kapitän.