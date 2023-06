Eine gute Idee hat Jubiläum

Von: Sylvia Wendt

1975 gab es die erste weibliche Majestät, hier von links, Ehrendame Ruth Schütte, Walter Ahlering (Adjutant), Königspaar Ilse-Marie und Walter Heitmann sowie die Ehrendamen Anneliese Reimers und Irmgard Ahlering. © Privat

50 Jahre Schützendamen in Schweringhausen: Feier am 24. Juni

Schweringhausen – „Dass es überhaupt eine Damenschießgruppe innerhalb des Schützenvereins Schweringhausen und Umgebung gibt, geht auf die Idee zweier Schützendamen zurück: Sie zogen an vielen Abenden von Haus zu Haus – und überzeugten 27 interessierte Frauen, dem Schützenverein beitzutreten“, lautet die Erklärung, warum die Damengruppe im Schützenverein Schweringhausen jetzt ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann. Offiziell aufgenommen in den Verein wurden die Schützendamen am 10. Februar 1973. Gefeiert wird das Jubiläum im Rahmen des Schützenfestes am 23. und 24. Juni.

Die beiden Damen damals, das waren Ursel Meyer und Dorothea Wabbels. Die Schützendamen der ersten Stunde hätten sich eine passende Uniform besorgt und seien gleich im ersten Jahr beim Schützenfest mitmarschiert, heißt es in der Chronik. Hatten die Damen zunächst ebenfalls eine Krawatte umgebunden, wurde darauf bald verzichtet. Zunächst gehörte auch ein Rock zum Outfit. Aber jetzt „darf frau auch Hose tragen und das nutzen immer mehr“, berichtet Pressewartin Marie-Luise Lehmkuhl.

Und als Mitglied darf man auch um die Königswürde schießen: 1975 war Ilse-Marie Heitmann die erste Schützenkönigin im Schützenverein Schweringhausen und ging als „Ilse, die Mutige“ in die Annalen des Vereins ein.

1973 grüßt die neu gegründete Gruppe der Schützendamen Schweringhausen. Vorne, direkt vor Präsident Willy Jahn, mit dunklem Haar, Ursel Meyer, eine der Initiatorinnen. © Privat

Ihr sollten noch weitere treffsichere Schützendamen folgen: Anita Thomas (1980), Emilie Schwenker (1985), Marie Kolkmann (1988), Annette Gerke (1991), Maria Lehmkuhl (1993), Sigrid Brand (2002), Ursel Meyer (2004), Gaby Gronemeyer (2010), Nadja Heinze (2016) – und Marina Meins in diesem Jahr.

Die Vorbereitungen für das Jubiläum und ebenso für das Schützenfest laufen bereits seit dem Frühjahr. Erneut stemmt der Schützenverein die Feier in Eigenregie. Und lädt, traditionell, für das letzte Juni-Wochenende ein.

Am ersten Festtag, Freitag, 23. Juni, wollen die Schützen mit den Kollegen aus den anderen Schützenvereinen der Gemeinde Ehrenburg ein „Gemeindeschützenfest“ feiern. Eingeladen wurde dazu auch der benachbarte Schützenverein Rathlosen, mit dem die Schweringhausener schon lange befreundet sind.

Feier am 23. und 24. Juni

Für den zweiten Festtag, Samstag, 24. Juni, sind 13 Gastvereine eingeladen – nicht allein deren Schützendamen, sondern auch die Herren seien gern gesehen, heißt es. Geplant ist, dass alle um 17 Uhr auf dem Sportplatz neben dem Festplatz antreten, ein kurzer offizieller Teil samt Ansprache dort stattfindet. Ein anschließender kurzer Festumzug wird musikalisch begleitet von der Marching Band „Sound of Sulingen“ – dann soll gefeiert werden im Festzelt.

Es wird Zeit bleiben für Gespräche – auch über aktuelle Planungen. Dem Schweringhausener Verein stehen Bauarbeiten bevor: Grundstück und Schützenhaus darauf befinden sich nicht in Eigentum des Vereins. Das Haus, noch ohne eigene Sanitäranlagen, soll eben jene im benachbarten ehemaligen Kühlhaus bekommen. Die Bauanträge werden derzeit ausgearbeitet.

Derzeit zählt die Damenschießgruppe 65 Mitglieder. Die Damen kommen um 19.30 Uhr an jedem ersten Mittwoch im Monat zusammen – nicht allein, um zu schießen, sondern auch, um die Gemeinschaft zu genießen. Die Herren sind ebenso vor Ort, mitunter wird gegrillt. Gemeinschaftlich vorbereitet wird der Seniorennachmittag, zu dem stets für den Samstag vor dem ersten Advent eingeladen wird. Die Damen basteln eigenhändig ein Geschenk für jeden Teinehmer. Die Einladung, sich den Schützendamen anzuschließen, steht: „Jeder kann hier mitmachen.“ Oft genug fängt ein Mitglied einer Clique an – und alle andere wollen ebenfalls dabei sein. Pressewartin Marie-Luise Lehmkuhl muss nicht lange überlegen, was Schweringhausens Schützendamen besonders auszeichnet: „Man kann sich gut auf uns Schützendamen verlassen.“