Ein Singer/Songwriter-Open Air in Schmalförden

Von: Martina Kurth-Schumacher

Matze Rossi aus Nürnberg. © Sven Hoppner

Schmalförden – „KulturGut Ehrenburg“ lädt für Samstag, 19. August, zu einem Singer/Songwriter-Open Air beim Gasthaus Kastens in Schmalförden ein.

Mit Matze Rossi ist der Konzertabend hochkarätig besetzt. Der Name des 44-jährigen Ausnahmemusikers aus dem fränkischen Marktsteinach ist aus der deutschsprachigen Independent-Musikszene nicht mehr wegzudenken. Bekannt ist er durch Supporttouren für Szenegrößen wie Chuck Ragan oder die Bands „Donots“, „Northcote“ und „Against Me“. In eigenen Headliner-Club-Konzerten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kalifornien, Kosovo und Schweden spielt er meist vor ausverkauftem Haus.

Matze Rosse alias Matthias Nürnberger vergießt gleich literweise Schweiß und Herzblut, wenn es um seine Musik geht. Dabei agiert er jedoch so unprätentiös, als wolle er einem schnellen, kommerziellen Durchbruch bewusst entgegensteuern. Mit „Wofür schlägt dein Herz“, seinem sechsten Studioalbum, stieg er 2021 auf Platz 18 der deutschen Albumcharts ein. Die Interaktion mit dem Publikum ist ihm wichtig.

Marius Freese aus Osnabrück. © Privat

Mit jedem Ton und jeder Textzeile wird spürbar, wie sehr er das Leben, die Menschen und das Musikmachen liebt. Rossi, früher Sänger der Punkrockband „Tagtraum“, präsentiert seine starken, vielschichtigen Lieder mit ausdrucksvoller Stimme und intensivem Gitarrenspiel – ein publikumsnahes Konzert, das glücklich macht.

Als Support konnte KulturGut Marius Freese verpflichten. Der 34-jährige Singer/Songwriter aus Osnabrück veröffentlichte 2018 sein Debütalbum „The Dragonfly“ (Timezone Records), 2022 erschien sein zweites Album „The Pleasant Life“. Mit seinen Songs erzählt er im Akustik-Rock-Stil Geschichten, die das Leben schrieb: Lieder über Vergangenheit und Zukunft, über das Alltagsleben, über die Verwurzelung mit Heimat und Natur. Ruhigere und rockigere Stücke im klassischen Singer/Songwriter-Stil, die er auf der Akustikgitarre begleitet, wechseln einander ab. Beeinflusst sind sie von Americana, Country und Blues.

Bei passendem Wetter findet das Konzert im idyllischen Außenbereich des Gasthauses Kastens statt. Auf der Weide nebenan wird eine Bühne aufgebaut, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Das „KulturGut“-Team bittet aus organisatorischen Gründen um Anmeldungen unter Tel. 0 42 75 / 96 33 57 (Bernd Kramer) oder per E-Mail unter info@kulturgut-ehrenburg.de, Karten sind aber auch noch spontan an der Abendkasse erhältlich.