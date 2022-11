K-Scheune aus Sudwalde plant ein Netzwerk für die Kultur

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Mehrere Workshops hat Kossi Sebastian Aholou-Wokawui als Tänzer bereits in der K-Scheune gegeben. Auch er könnte einer der Profiteure eines Kultur-Netzwerkes in der Region sein. © Theresa Seebach

Das „K“ in K-Scheune steht für Kultur. Und das Team der K-Scheune aus Sudwalde hat es sich nun zum Ziel gesetzt, ein Netzwerk für Kulturschaffende und -anbietende aufzubauen. Geplant ist für den 3. Dezember ein Treffen, um das mögliche große Miteinander auf den Weg zu bringen.

Sudwalde – Wen und was gibt es eigentlich in der Gegend in Sachen Kultur? Welche Künstler? Welche Veranstalter? Welche Ausstattung, Bühnen und Räume? Um Kulturschaffende miteinander stärker zu vernetzen, möchte das Team der K-Scheune aus Sudwalde „Kultur teilen“. Helfen könnte dabei eine Förderung durch den Fonds Soziokultur, um die „Tanzlandschaf(f)t“ im Landkreis Diepholz auszubauen, erklärt Fraziska Faust, Theater- und Kulturpädagogin und 2. Vorsitzende des Vereins K-Scheune, der sich über die Fördergelder freut. Doch es geht ihm bei dem Gesamtprojekt nicht um Tanz allein. Es geht um ein großes Miteinander. Und die K-Scheune nimmt die Sache jetzt mal in die Hand.

Erste Kontakte zu Kulturschaffenden habe sie bereits geknüpft, sagt Franziska Faust. Doch wer alles der Kultur eine Bühne bietet oder auftreten möchte, auch das wäre schön wissen – und eben zu vernetzen, sagt Faust. Geplant wird deshalb für Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 13 Uhr, ein offenes Treffen im Gasthof Clausing in Bruchhausen-Vilsen.

Natürlich, da ist Faust ehrlich, den Bereich „Tanz“ besser aufzustellen, das ist ihr schon eine Herzensangelegenheiten. Oft genug kommt er zu kurz oder findet in den Veranstaltungsreigen keinen Platz. Franziska Faust ist bewusst, dass sich manche Veranstalter im Landkreis eher auf kulturelle Schwerpunkte begrenzen. Und dennoch gelte es, sie alle zusammenzubringen, meint Faust.

Mit dem Treffen in Bruchhausen-Vilsen solle ein Anfang gemacht werden. Aus einem großen Netzwerk könnten sich gar einzelne thematisch abgegrenzte ergeben. „Was Kultur ist, definieren wir gemeinsam, in unseren Gesprächen miteinander“, heißt es in der Einladung zum zwanglosen ersten Treffen. Vor allem gelte es auch, die Termine möglichst weit zu verbreiten, kundzutun auch über den jeweiligen lokalen Bereich hinaus.

Für Faust ist das elementar, denn die Bürger wissen oft nicht, was im erreichbaren Umfeld an Veranstaltungen angeboten werde. Und auch politisch könne das spannend werden, erklärt Faust. Wie und warum? „Alle beantragen Fördergelder“, sagt sie. Aber es müsse ja nicht jeder den gleichen Antrag stellen, etwa im Hinblick auf die Ausstattung, die man sich eventuell auch teilen könnte.

Das gemeinsame Netzwerk soll Infobörse sein, soll Rückhalt sein, soll sich gegenseitig anspornen. Eine Broschüre ist denkbar, die über Gemeindegrenzen hinweg über Kulturschaffende informiert und ihnen mehr Präsenz verleihen soll. Die künstlerische Richtung ist dabei egal, ob Musik, Malerei, Literatur, Tanz, Theater oder was auch immer. Sie alle sollen ins Bewusstsein rücken auch von denjenigen, die nicht im unmittelbaren Umfeld wohnen und mit dem Angebot vertraut sind. Das Netzwerk könne ein Sammelbecken schaffen, um regionale Schwerpunkte herauszuarbeiten.

„Wir freuen uns über mehr Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Kultureinrichtungen aller Sparten in der Region“, sagt Franziska Faust. Die K-Scheune suche etwa ganz konkret neue Kooperationspartner für Tanzprojekte. Faust betont aber: Es sollen sich gerne alle Interessierten melden.

Der Verein K-Scheune nehme sich zudem selber unter die Lupe, will sich stärker nach außen präsentieren, kündigt Franziska Faust an.

Anmeldung

Für das Kulturtreffen am 3. Dezember ist eine Anmeldung erforderlich: Per Mail an info@k-scheune.de oder telefonisch unter 0151/50225077, bitte mit Namen und Telefonnummer. Mehr Infos: www.k-scheune.de.