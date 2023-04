Ehrung und lobende Worte zum Abschied für Detlef Nuttelmann

Teilen

Nach der Verabschiedung: Norman Wolf, Cord Tinnemeyer , Silke Hoormann, Guido Schruth, Thomas Meyer, Detlef Nuttelmann, Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine, Michael Wessels, Fachdienstleiter 38 Bevölkerungsschutz Klaus Speckmann und Heinfried Melloh (von links). © Kreisfeuerwehr Landkreis Diepholz

Wehrbleck – „Es gibt schöne und nicht so schöne Tage.“ Mit diesen Worten übergab Erster Kreisrat Jens-Hermann Kleine am Freitag die Entlassungsurkunde an Detlef Nuttelmann.

Der als Kreisausbildungsleiter und stellvertretender Abschnittsleiter Süd tätige Nuttelmann hatte bereits im vergangenen Jahr um seine Entlassung gebeten. „Die Kreisfeuerwehr Diepholz verliert damit einen Kameraden, der seine Aufgaben nicht nur zu ,112 Prozent‘ erledigt hat, sondern auch dafür gelebt und es geliebt hat“, hieß es bei der Verabschiedung.

Kreisbrandmeister Michael Wessels hatte dazu am Freitag 95 geladene Gäste an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck begrüßen können. In einer emotionalen Feierstunde ließ Wessels Nuttelmanns Werdegang Revue passieren. Am 1. Oktober 2011 hatte Nuttelmann den Posten des Kreisausbildungsleiters sowie des stellvertretenden Abschnittsleiters Süd der Kreisfeuerwehr Diepholz übernommen. Er war maßgeblich beteiligt an der Umstrukturierung des Digitalfunks und hat die Lehrgänge nach neusten Vorschriften umgestellt. Auch über die Feuerwehr hinaus hat Detlef sich um andere „Blaulicht-Organisationen“ verdient gemacht. So begleitete er federführend die Fahrsicherheitstrainings. Für dieses außerordentliche Engagement würdigte die Kreisfeuerwehr ihn mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen. Sein Stellvertreter Guido Schruth bedankte sich für die „immer offenen Worte“ und die vertrauensvolle Zusammenarbeit und übergab ein Präsent im Namen aller Ausbilder.