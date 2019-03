Ehrentitel für Frank Ohrdes

Schwaförden – Neue Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter hatten die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Schwaförden, Neuenkirchen und Sudwalde im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlungen gewählt – diese Entscheidungen bestätigte der Rat der Samtgemeinde Schwaförden am Mittwochabend im Schwafördener Dorfgemeinschaftshaus jeweils mit einstimmigen Beschlüssen. Zum neuen Ortsbrandmeister in Neuenkirchen ernannte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker Rolf Bärlein, der diese Funktion nach dem Ausscheiden von Vorgänger Ingo Meyerholz bereits kommissarisch innehatte, neuer stellvertretender Ortsbrandmeister ist Hartmut Schorling. Auf Bernd Kohröde folgt bei der Ortsfeuerwehr Sudwalde Dennie Kemker als Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter ist Ronald Hoffmann. Nicht erneut für das Amt des Ortsbrandmeisters in Schwaförden kandidiert hatte Frank Ohrdes, auf ihn folgt Thorsten Dreyer – zunächst kommissarisch, bis die erforderlichen Lehrgänge absolviert sind, stellvertretender Ortsbrandmeister ist Andre Heitmann. „Ich wünsche euch viel Erfolg für eure Arbeit – da habe ich aber gar keine Sorge, ihr seid ja schon länger dabei und wisst, wie es geht“, stellte der Samtgemeindebürgermeister fest und nahm den neuen Funktionsträgern den Diensteid ab.

Bei Bernd Kohröde und Frank Ohrdes bedankte sich Helmut Denker, auch im Namen der Samtgemeinderatsmitglieder, herzlich für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement: „Es ist eine tolle Leistung, wie ihr euch für die Feuerwehr eingesetzt und wie lange ihr zur Stange gehalten habt.“ Bernd Kohröde trat im April 1990 in die Ortsfeuerwehr Sudwalde ein, war ab Juni 1999 stellvertretender, ab März 2007 dann Ortsbrandmeister. „Insgesamt also 20 Jahre in Führungsposition einer Ortsfeuerwehr der Samtgemeinde. So’n Jungspund wie du hätte ja auch gut noch ein bisschen weitermachen können“, befand Helmut Denker schmunzelnd. Das gelte auch für Frank Ohrdes: Er ist seit Dezember 1976 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr – zunächst in Klein Lessen, dann in Schwaförden. Von März 2001 bis März 2007 war er dort stellvertretender Ortsbrandmeister, seitdem Ortsbrandmeister. Ohrdes wurde eine besondere Würdigung zuteil: Der Samtgemeinderat entsprach einstimmig dem dem Antrag der Ortsfeuerwehr Schwaförden, ihm in Anerkennung seiner Verdienste die Bezeichnung Ehrenortsbrandmeister zu verleihen. „Ich nehme das gerne an – stellvertretend für meine Kameraden“, betonte Frank Ohrdes, „denn ohne ihre Unterstützung hätte ich das nicht so lange machen können. Ich bedanke mich bei allen, mit denen ich in dieser Zeit immer gut zusammengearbeitet habe.“ ab