Ehrenburger wollen Volksbank-Filiale nicht kampflos aufgeben

Von: Sylvia Wendt

Gute Resonanz beim jüngsten „Mittendrin“-Treff, hier mit Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher (stehend, rechts). © Privat

Ehrenburg – Welchen Wert haben Wettbewerbe, die „Unser Dorf hat Zukunft“ heißen, wenn sich die lokalen Akteure engagieren, einen vorderen Platz belegen – aber dann, quasi aus heiterem Himmel, lokale Pfeiler der Dorfgemeinschaft ohne Vorwarnung demontiert werden? Hatte die Volksbank Vechta angekündigt, ihre Filiale in Ehrenburg zu schließen (wie berichtet), so will die Gemeinde, wollen ihre Bürger das nicht hinnehmen. Ärgerlich sind sie, wenn sie die aktuellen Werbespots sehen, wo sich die Volksbank als verlässlicher Partner der Menschen darstellt.

„Es strengen sich so viele Menschen hier vor Ort an, sind ehrenamtlich aktiv, um hier in der Gemeinde Ehrenburg ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Und da ist die Nachricht aus Vechta natürlich negativ und kontraproduktiv“, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher. Und steht damit als Gemeindechef an der Spitze der Gruppe, die sich kämpferisch gibt, die „auf Augenhöhe“ Gespräche führen, die ernstgenommen werden will. Und das, ob wohl man wisse, dass man am kürzeren Hebel sitze, dass man eigentlich keine Chance habe, erklärte Hans-Jürgen Schumacher beim jüngsten Treffen von „Mittendrin“ mit knapp 50 Teilnehmern. Dieser Zusammenschluss, gebildet nach dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, dient als Bürgerversammlung im Ort, versteht sich als Arbeitskreis, der an der Entwicklung in der Gemeinde interessiert ist. An den Treffen kann jeder Bürger teilnehmen.

In einem Brief an die Führungsetage der Volksbank Vechta stellt der Arbeitskreis Fragen. Will wissen, warum erst in die Filiale in Ehrenburg investiert wird, mit dem Hinweis, auch in Zukunft präsent sein zu wollen. Klagt an, dass mit der Schließungsankündigung – nicht mal vor Ort, sondern, wie nebenbei, in einer Pressekonferenz in Vechta – ein negatives Zeichen gesetzt wird: Es werde damit der Gemeinde Ehrenburg der Stempel „wertlos“ aufgedrückt, monieren die Ehrenburger. Es sei „schlechter Stil“ der Volksbank, ein „Schlag unter die Gürtellinie“.

Ihre nächsten Schritte haben sich die Bürger daher bereits überlegt: „Wenn die Volksbank-Filiale in Ehrenburg schließt, werden wir kündigen. Wir sind nach Sulingen orientiert.“ Ein Dabeibleiben, dann nur noch online, wird hinterfragt, denn: „Wenn es die Bank vor Ort nicht mehr gibt, kann man sich auch eine Bank in Hamburg oder Irland suchen.“ Vorausgesetzt, die Leitung steht: Online-Banking funktioniere nicht immer und nicht überall, heißt es.

Der Service vor Ort wird geschätzt („Die Mitarbeiter vor Ort leisten viel.“), denn die Erreichbarkeit zu Fuß und per Fahrrad sei wichtig – vor allem für die Älteren. Und die dürfe man nicht „abhängen“, denn: „Sie haben die Volksbank zu dem gemacht, was sie ist.“ Konkret aber wurde eine kleine Gruppe zur Kommunikation mit der Volksbank ausgewählt: Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher, Gewerbetreibender Volker Schmidt, einer der Dorfmoderatoren (Hartmut Löhmann oder Gerhard Rath), Heino Rademacher als Vorsitzender des TV Schmalförden, Frank Maschmann (Landwirt und Vertreter der Volksbank) sowie Ratsfrau Claudia Willenborg. Ihre Maximalforderung wäre der Erhalt einer Volksbank-Filiale in Ehrenburg. Der erste Schritt ist ein Brief an den Vorstand, verbunden mit einer Einladung nach Ehrenburg.