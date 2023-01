Ehrenburger Dorfmarkt: Falsche Gerüchte und echte Hilfsstrategien

Von: Sylvia Wendt

Die „Dorfmarkt-Freundinnen“ Brigitte Goldmann (links) und Gisela Reinholz möchten den Markt vor Ort nicht missen. © S. Wendt

Ehrenburg – Awww... Gisela Reinholz und Brigitte Goldmann fallen sich in die Arme. Sie haben sich einige Zeit nicht gesehen, das Wiedersehen ist umso herzlicher. Gisela und Brigitte sind nicht beste Freundinnen, keine Nachbarinnen. Sie sind seelenverwandt, sagt Gisela Reinholz. „Brigitte sieht aus wie meine Schwester.“ Da geht die Tür auf und zwei Schüler der OBS Schwaförden kommen rein, bleiben wie angewurzelt stehen, weil auch ihr ehemaliger Schulleiter hier steht. Die Schüler nicken, grüßen und verdünnisieren sich in den Gang nebenan. Ganz normale fünf Minuten am Morgen, Treffpunkt ist der Dorfmarkt in Ehrenburg.

„Und das ist wirklich ein Treffpunkt“, bestätigten die beiden Freundinnen, sie sind nämlich „Einkaufsfreundinnen“, die sich nur im Dorfmarkt treffen. Zum Einkaufen. Zum Umarmen. Zum Quatschen. Im Lockdown dann eben auf dem Parkplatz, nicht im Geschäft. Der Dorfmarkt als Dorfmittelpunkt, als Versorger der Einwohner im und vor Ort. Und für die Ortschaften drumherum.

So verstehen die beiden Damen ihn. Gisela Reinholz verweist auf wöchentliche Angebote, auf die Vielfalt der Auswahl – und dass Ulrike Albers auch Dinge bestellt, die nicht in den Regalen und Auslagen des Marktes zu finden sind. „Außerdem ist man hier nicht anonym. Hier kennt man sich.“ Die Jungs sind froh über den Einkaufsmarkt, der ihnen alles bietet, sagt Jonas. Tatsächlich ist der Mini-Supermarkt gar nicht so mini – und wer den Kaffee im Sitzen genießen möchte, kann sich, mittendrin im Laden, an einen Tisch setzen.

Es gibt ihn seit 1992. Die Idee dazu hatte Marie-Luise Heider, von allen nur Molly genannt. Weshalb das Geschäft auch „Molly’s Frischemarkt“ hieß. 2019 kündigte Molly ihren Rückzug an. Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher erinnert sich: „Da hat der Rat nicht lange gezögert – und das Geschäft gekauft.“

Die Gemeinde als Kaufmann? Mitnichten. Aus dem Kreis der Bewerber erhielt das Ehepaar Ulrike und Henning Albers den Zuschlag. Laut Schumacher auch deshalb, weil beide damals bereits die Dorfmärkte in Mellinghausen und in Schwaförden führten. Erfolgreich, bis heute sind das alle drei Standorte.

Besser ginge immer, oder? „Na klar“, sagt Ulrike Albers. Doch in den jüngsten Monaten gab es eine fatale Entwicklung in Ehrenburg. Eine, die hinterrücks versucht, zu schaden: Gerüchte waren im Umlauf. Wer sie gestreut hat? Unbekannt. Allesamt aber: falsch. Denn: Nein, Ulrike Albers schließt den Dorfmarkt in Ehrenburg nicht. Heute nicht und für morgen ist das auch nicht geplant.

Die (noch) 58-Jährige kann sich den Ursprung der Gerüchte nicht erklären. Sicher, ihr Ehemann Henning ist schwer erkrankt, fällt als Mitarbeiter aus. Und grundsätzlich ist ob einer schweren Erkrankung, wie bei jedem anderen auch, ein bisschen was anders zu organisieren, beruflich wie privat. „Aber ich habe tolle Mitarbeiter, die mir zur Seite stehen. Das klappt alles prima“, dankt Albers und meint damit die Kollegen an allen drei Standorten. In Ehrenburg sind es sechs, die in Teil- und Vollzeit im Markt arbeiten.

Ulrike Albers, Pächterin des Dorfmarktes. © S. Wendt

Grundsätzlich, das ist die Erkenntnis einer Versammlung von Verwaltungsausschuss der Gemeinde und Dorfmoderatoren, ist es Sache aller Bürger, ob sie ihren Markt vor Ort behalten wollen. „Die Kunden tragen die Mitverantwortung: Sie müssen hier einkaufen und entscheiden dadurch selber mit, wie die Infrastruktur vor Ort aussieht. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe“, zitiert Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher aus den Beschlüssen. Der Rat habe seinerzeit mit dem Kauf des Hauses ein Zeichen gesetzt für die Zukunft der Ortschaft.

Ulrike Albers freut sich über den großen Zuspruch, den ihr Team in den Geschäften in Mellinghausen und Schwaförden erhält. Allein in Ehrenburg sei der zurückgegangen – aufgrund der üblen Gerüchte? Wer hätte ein Interesse daran? Auch dazu kursieren Gerüchte, keine Beweise.

In der flächenmäßig großen Gemeinde Ehrenburg gab es früher in jedem Dorf mehrere Läden – heute sind sie allesamt Geschichte. Das soll mit dem Dorfmarkt in Ehrenburg eben nicht passieren. Damit er eine Zukunft hat, ist ein Programm beschlossen worden, mit mehrere Aktionen.

Familie Albers hat im Geschäft seit 2019 einiges verändert, hat regionale Produkte aufgenommen, liefert Bestellungen direkt nach Hause (jeweils mittwochs, Bestellungen unter Tel. 0 42 75 / 5 08), sorgt am Sonntag dafür, dass frische Brötchen gefrühstückt werden können (geöffnet ist von 8 bis 10 Uhr). „Und das alles kann ich haben, ohne, dass ich lange fahren muss, hier direkt vor Ort“, freut sich Gisela Reinholz. „Hier gibt es alles, was das Herz begehrt.“

Das Zehn-Punkte-Programm Mit konkreten Planungen wollen die Ehrenburger ihren Dorfmarkt stärken – 1. bis 4.: Die wöchentlichen zwölf Seiten an Angeboten, bisher in einer Auflage von 350 Exemplaren gedruckt, wird aufgestockt. Die Dorfmoderatoren sorgen für eine breitere Verteilung, inklusive Social Media Kanäle. Ziel: mehr Öffentlichkeit. 5. Ulrike Albers und ihr Team prüfen, ob die Öffnungszeiten ausgeweitet werden könnten. Etwa mittags bis 12.30 Uhr. 6. Eine beleuchtete Werbetafel an der Straße soll den Durchgangsverkehr aufmerksam machen. 7. Die Gemeinde wird einen Flyer neu auflegen, mit Hinweisen auf den Dorfmarkt und die gesamte Infrastruktur. 8. Eine Wunschbox im Laden soll Anregungen und Wünsche der Kunden aufnehmen. 9. Über die „Mittendrin“-Veranstaltung sollen Vereine und Verbände in der Gemeinde sensibilisiert werden, regional zu denken. 10. Ein Abendpicknick im Sommer ist angedacht, auf dem Areal vor dem Markt.