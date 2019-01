Dreyer löst Ohrdes ab

Schwaförden – Zum letzten Mal in der Funktion des Ortsbrandmeisters begrüßte Frank Ohrdes die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Schwaförden und Gäste am Samstagabend zur Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus: Bei den turnusgemäßen Wahlen stellte er sich, nach zwölf Jahren im Amt, nicht erneut zur Verfügung.

Eingangs der Versammlung stärkten sich die Teilnehmer am Buffet, anschließend ließ Ohrdes das Einsatzgeschehen 2018 Revue passieren: Zu fünf Brandeinsätzen auf eigenem Terrain und fünf nachbarschaftlichen Löschhilfen rückten die Kameraden aus, kamen ferner bei zwei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz und vier sonstige Hilfeleistungen wurden bewältigt. Neun Kameraden nahmen an Lehrgängen teil.

Gerätewart Horst Köppen stellte die gute technische Ausstattung der Ortsfeuerwehr vor, die durch gute Pflege sowie einige Neuanschaffungen gewährleistet sei. Das Tanklöschfahrzeug, ein Unimog 1300, ist bereits seit 40 Jahren im Einsatz.

Von einer sehr positiven Entwicklung in der Kinderfeuerwehr „Die kleinen Löschmeister“ sprach Kinderfeuerwehrwart Steffen Wiegmann. Gehörten ihr 2017 noch 30 Kinder an, sind es aktuell 48 „junge Brandbekämpfer“ im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Elf Kinder wechselten zu den benachbarten Jugendfeuerwehren – und das erste ehemalige Kinderfeuerwehrkind ist bereits aktives Feuerwehrmitglied. 18 Jugendliche aus Schwaförden gehören der Jugendfeuerwehr Sudwalde an, berichtete deren Jugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann. Er bedankte sich für die Unterstützung durch die Ortsfeuerwehr Schwaförden beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Sudwalde.

Erfreulicherweise konnte Frank Ohrdes vier Neuaufnahmen – Dennis Küfe, Martin Schudak, Ingmar Braunert und Pascal Köllner – in die Ortsfeuerwehr verzeichnen.

Der Ortsbrandmeister beförderte René Ohrdes zum Oberfeuerwehrmann, Marten Albers und Erik Kellermann zum Hauptfeuerwehrmann. Andre Heitmann und Maik Kellermann wurden von Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann zu Löschmeistern ernannt.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Rolf Mohrland (40 Jahre), Günter Brinkmann und Wilfried Schlichte (50 Jahre), Willi Schmitting (60 Jahre) und Willi Goldschrafe (70 Jahre) gewürdigt. Abschnittsleiter Süd und stellvertretender Kreisbrandmeister Torsten Borgstedt überreichte Frank Ohrdes in Anerkennung von dessen langjährigen Führungstätigkeiten auf Orts- und Kreisebene die Ehrenmedaille in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes.

Zum neuen Ortsbrandmeister wählte die Versammlung Ohrdes’ bisherigen Stellvertreter Thorsten Dreyer, als dessen seinen Stellvertreter Andre Heitmann. Erik Kellermann wurde zum neuen stellvertretenden Gerätewart ernannt. Johann Bolte löst Reinhard Behrmann nach zwölf Jahren als Vorsitzender der Alterskameraden ab. Zu den ersten Gratulanten zählten, neben dem Kommando, Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker, Gerd Scharrelmann und Torsten Borgstedt.