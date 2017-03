Drei Zelte und ein Verstärker stehen auf dem Einkaufszettel

Schwaf./Scholen - Ein Schlauchboot, zwei Zelte und ein Mischpult – vor allem für die „Bunten Abende“ gedacht – zählten zu den Anschaffungen für die drei Jugendfeuerwehren, über die stellvertretender Vorsitzender Holger Weßels bei der Jahreshauptversammlung des Jugendfeuerwehr-Fördervereins Samtgemeinde Schwaförden im Gasthaus Brand in Scholen berichtete. Außerdem übernahm der Verein die Kosten für Startgelder, Lehrgänge und Zeltreparaturen.

Vorsitzender Thomas Heitmann erläuterte, was in diesem Jahr noch auf dem „Einkaufszettel“ steht: Zwei weitere Steilwandzelte sowie ein Aufenthaltszelt sollen beschafft werden, auch einen Verstärker für die Musikanlage will der Förderverein erwerben. Des Weiteren stehe der Vorstand derzeit mit einer Versicherungsfirma in Verhandlungen: Es gehe darum, eventuell für die Zelte eine Versicherung abzuschließen. Ob das überhaupt infrage kommt, gilt es noch zu klären – ein Angebot lag am Versammlungsabend noch nicht vor.

Turnusgemäß standen Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Alle bisherigen Funktionsträger stellten sich erneut zur Verfügung, jeweils einstimmig bestätigte die Versammlung in ihren Ämtern Vorsitzenden Thomas Heitmann, seinen Stellvertreter Holger Weßels, Schriftwartin Petra Heitmann, Kassenwart Manuel Bolte und, als Beisitzer, Ronald Hoffmann und Stefan Müller.

Eine „gute Kassenlage“ des Fördervereins hatte Manuel Bolte konstatiert, die Kassenprüfer, Heino Bensemann und Thorsten Dreyer, beantragten Entlastung des Vorstandes, die Versammlung gewährte diese einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurde Rolf Bärlein aus Neuenkirchen als „Ablösung“ für Kassenprüfer Heino Bensemann gewählt.

Aus dem Vorstand kam der Antrag, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen – von derzeit sieben auf zehn Euro im Jahr. Thomas Heitmann erinnerte daran, dass die letzte Beitragserhöhung im Jahr 2002 erfolgte, anlässlich der Einführung des Euro. Die Versammlung votierte unisono für die Erhöhung – in Kraft treten wird sie erst im kommenden Jahr.

In seiner Funktion als Gemeindejugendfeuerwehrwart ging Manuel Bolte auf die Aktivitäten der drei Jugendfeuerwehren ein – denen gehören derzeit 131 Kinder und Jugendliche an, davon 52 in Sudwalde, 49 in Neuenkirchen und 30 in Schmalförden. Dass es im vergangenen Jahr zwei Samtgemeinde-Leistungsspangengruppen gab, habe allen gut gefallen, man wolle weiter so verfahren.