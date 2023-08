Scholen: „Drei Freunde“ müssen wachsen

Von: Sylvia Wendt

Drei-Freunde-Grundschule Scholen muss erweitert werden, das kostet Geld – und Zeit. © Archivfoto

Bauplanung für die Schul-Erweiterung muss EU-weit ausgeschrieben werden

Scholen – Die räumliche Erweiterung der Grundschule Scholen ist dringend notwendig: Steigende Schülerzahlen machen einen Verbleib der Jahrgänge 1 und 2 am Standort Sudwalde ebenso zunichte, wie die Tatsache, dass ab 2026 ein verbindlicher Rechtsanspruch auf Ganztagsschule besteht. Eine Mensa an jedem der beiden Standorte – zu teuer. Alle Schüler der Klassen 1 bis 4 sollen am Standort Scholen unterrichtet werden, so der einmütig gefasste Beschluss des Samtgemeinderates.

Das erfordert einen Anbau. Die Vorbereitung dafür hat das Kollegium zusammen mit Fachleuten bereits abgeschlossen. In Abstimmung mit der Landesschulbehörde wurde eine Liste der benötigten Räume erstellt. Die Vorgaben könnten in die Ausschreibung, damit bauliche Planungen gefertigt werden – allein: Die Ausschreibung muss europaweit erfolgen. „Aufgrund des Volumens ist das erforderlich“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. Soll heißen: Da die Planungskosten mit deutlich über 100 000 Euro angenommen werden, würde die Summe die Grenze der Ausschreibungspflicht „EU-weit“ überschritten. EU-weite Ausschreibung bedeutet leider auch: Es dauert länger. Wie lange? Das wollte eine Bürgerin wissen. Laut Helmut Denker ein gutes halbes Jahr.

Auf die Idee, die Aufträge so aufzuteilen, dass die EU-weite Ausschreibung umgehen werden könnte, sind schon andere gekommen: Und deshalb hat bereits der Europäische Gerichtshof solch ein Gebaren untersagt.

Gäbe es die Chance, aufgrund der Dringlichkeit der Sache, verkürzte Fristen vorzugeben? Helmut Denker ist Verwaltungsfachmann, kein Anwalt und verweist darauf, dass für die Planungen rund um die Ausschreibungen eine spezialisierte Anwaltskanzlei befragt werden soll.

Schulleiterin Renate Mohrmann schilderte derweil mit einem Beispiel aus dem jetzigen Alltag, warum es nicht allein mit einem Mehr an Klassenräumen getan ist. Es gibt derzeit genau einen Raum mit mehr als 59 Quadratmetern am Standort Scholen: Der wird als Raum für Arbeitsgemeinschaften genutzt, für Konferenzen, für Elternabende – und den Musikunterricht, für den er eigentlich gedacht ist. Und jedes Mal muss umgeräumt werden.

Während bestimmter Teamsitzungen wird stets gerade geputzt, also muss das Team entscheiden, welchen Raum es nutzt. Wichtige Frage, die zu klären ist: Haben wir da Internet? Oder gehen wir doch zu jemandem nach Hause? Mohrmann betont: „Die Schule ist aber der eigentliche Arbeitsraum.“

Unterrichtsversorgung liegt bei 95,35 Prozent

Aktuelle Zahlen lieferte Renate Mohrmann ebenso: Es gibt derzeit zehn Klassen mit 210 Schülern, zehn von ihnen werden inklusiv betreut, außerdem sind vier Schulbegleiter aktiv – und 16 Lehrkräfte im Dienst. Die Unterrichtsversorgung liege bei 95,35 Prozent.

Aber nur bis zum 1. Februar, dann geht eine Masterstudentin wieder, die derzeit noch mit zwölf Stunden eingeplant ist. Mohrmann betont: „Unsere Schule ist noch gut aufgestellt. Aber: Wir brauchen dringend Lehrer“, wirbt sie.

Die 1. und 2. Klassen werden am Standort Sudwalde beschult, es gibt dort fünf Klassenräume. Das passte bis, aber ab nächstem Jahr nicht mehr: Bisher war im Wechsel ein Jahrgang zwei-, der andere dreizügig. In diesem Jahr wurden drei 1. Klassen gebildet, im kommenden Jahr werden es erneut drei 1. Klassen. So die bisherigen Planungen.

Entscheidend ist der Elternwille, und der bescherte für die Planungen in diesem Jahr mit 17 Zurückstellungen soviele wie noch nie, erklärte Mohrmann. 14 Kinder bleiben noch ein weiteres Jahr im Kindergarten, drei besuchen den Schulkindergarten. Aus den Erklärungen der Eltern, ihre Kinder noch nicht einzuschulen, berichtet Renate Mohrmann: Genannt wurde die Entwicklungsverzögerung der Kinder, bedingt durch die Pandemie. Diese Verzögerung sollen die Kinder mit einem weiteren Jahr im Kindergarten aufholen.

Der Schulausschuss unter Leitung seiner Vorsitzenden Anke Schockemöhle gab die Zahlen den Bereich Schule betreffend im 1. Nachtragshaushaltsplan einstimmig auf den Weg. Planungskosten oder Baukosten stehen da noch nicht drin, wohl aber zwölf digitale Tafeln für die beiden Standorte Scholen und Sudwalde.

Keine Bewerbung auf FSJ-Stelle

Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker teilte mit, das sich auf die erstmals erfolgte Ausschreibung einer Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Drei-Freunde-Grundschule Scholen /Sudwalde niemand beworben habe. „Damit ist das Projekt vorerst gescheitert.“