Dorftreffpunkt in Neuenkirchen weiter mit Post und Lotto

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Das Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen füllt sich für die Bürgerversammlung. © sis

Bürgerversammlung zu My Enso in Neuenkirchen / 300 Anteile müssen gezeichnet werden

Neuenkirchen – Die Zukunft des Ortes, Marketing-Einmaleins und Männer mit Perücken: Das Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen ist dann doch zu klein für eine Bürgervollversammlung, zu der dieser Montagabend mutiert. Nicht weil die Alten Herren der SG Hachetal/Ehrenburg/Neuenkirchen auf dem Sportplatz nebenan auflaufen gegen die Kicker aus Dimhausen (und mit 1:0 gewinnen). Im DGH werben Bürgermeister Jochen Meyer und Harm Henning Söhl sowie Thorsten Bausch, Geschäftsführer der Bremer Supermarkt-Option „My Enso“, um das Vertrauen der Bürger.

300 der besagten Bürger müssen binnen vier Wochen einen Anteil von je 100 Euro kaufen, dann wird auch in Neuenkirchen ein „Tante Enso“-Supermarkt Realität. Bausch hat die Präsentation des Prinzips in Aschen, Barver, Barenburg, Siedenburg und gut 100 anderen Orten deutschlandweit bereits erläutert. Neu ist: Die Karte, mit der man sich außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten Zutritt zum Markt verschaffen kann, erhält eine Geheimzahl (PIN). Neu ist, dass sich das Unternehmen umbenennen und so heißen wird wie die Märkte: Tante Enso. Das Geschäftsprinzip haben Bausch und sein Geschäftspartner Norbert Hegmann in viereinhalb Jahren Marktanalyse und Kundenbefragungen intensivst ausgewertet und sichern jetzt, kurzgefasst, in Orten mit 3 000 und weniger Einwohnern die Nahversorgung.

Diese Chance bietet sich nun auch in Neuenkirchen. Eine ortsansässige Investorengemeinschaft hat das Gasthaus „Zur Post“ erstanden. Für die spricht Harm Henning Söhl, stellt die Umbaupläne vor, denn aus den bisher 120 Quadratmetern Ladenfläche sollen 260 Quadratmeter Platz werden, genug für gut 4 000 Artikel des täglichen Bedarfs vor Ort. Die sind so erfasst, dass genau registriert wird, wer der Ladenhüter ist. Der fliegt dann aus dem Sortiment. Kunden können Wünsche äußern, was sie gerne hätten, je mehr einen Wunsch unterstützen, desto eher wird er Realität. Bei allem Werben für die Genossenschaftsidee, mit der Tante Enso auch in Neuenkirchen an den Start gehen würde: Bausch macht deutlich, dass der Laden Umsatz machen muss. Sonst läuft auch dieses Modell nicht.

Neben Markenprodukten sind günstige Alternativen vorhanden, sind auch regionale kleine Anbieter gut platziert in den Regalen vertreten. Der Kunde bestimmt mit, was in den Regalen vorhanden sein soll. Er bestimmt auch, wann er einkaufen will: Die Enso-Karte ermöglicht den Zugang rund um die Uhr. Und auch die Neuenkirchener können online aus den 30 000 Artikel wählen, die im Tante-Enso-Lager in Bremen zu bestellen sind. Mit Verpackungsmüll per Post oder ohne Verpackungsmüll zum Abholen in Neuenkirchen, inklusive TK-Ware und Kühlung.

Was an Umbaukosten anfällt, kann Söhl noch nicht berechnen. Wenn keine unliebsamen Bauüberraschungen auftreten, plant Söhl die Eröffnung für das Frühjahr 2024. Genauer will er sich nicht festlegen. Verraten kann Söhl aber, dass die Poststelle bleiben wird – vielleicht ergänzt um eine Paketstation. Auch Lotto soll bleiben. Und das Gasthaus, wenn es einen Pächter gibt. Interessenten können sich gerne melden. Der Imbiss im Hof werde bleiben. „Und was ist mit der Suppe?“ Der traditionelle Suppentag am Donnerstag bleibe zu klären. Ebenso offen ist die Frage der Öffnungszeiten, denn die viel befahrene Bundesstraße 61 mit potenziellen Kunden lässt Bausch die bisherige Planung für die personenbezogenen Öffnungszeiten überdenken. Was eine Personalfrage wäre und die Neuenkirchener geben da bereits die Richtung vor: „Wir wünschen uns das bisherige Team.“ Bausch erklärte, das könne sich sehr gerne bewerben, Orts- und Bürgerkenntnisse seien ein klarer Vorteil. Wer „My Enso Neuenkirchen“ googelt, findet die Seite mit Infos rund um die Pläne in Neuenkirchen. Mittwochs wird aktualisiert, wieviele Anteile verkauft sind. Zu sehen ist ebenso das Werbevideo, dass die Paten mit viel Lust am Schauspielern gedreht haben.

Bürgermeister Jochen Meyer hatte die Einwohner begrüßt, einen großen Dank an Familie Klaahsen sowie alle Helfer gerichtet und gemahnt: „Das jetzige Geschäft ist bereits eine Anlaufstelle für den Ort, auch für das soziale Leben wichtig.“ Harm Henning Söhl ergänzte, dass die Nahversorgung am Ort zu dessen Attraktivität beitrage.

Die Paten sind mittwochs von 18 bis 20 Uhr im DGH, helfen mit dem korrekten Ausfüllen der Anträge, beantworten Fragen. Anträge können online ausgefüllt werden oder im Papier bei Klaahsen abgegeben werden.