Dorferneuerung in Sudwalde: Radler-Ecke am Fritz-Tepe-Platz

Rat nimmt weitere Projekte ins Visier

+ © Behling Eine Ecke speziell für Fahrrad-Ausflügler – mit Sitzgelegenheiten, der Luft-Tankstelle, die dafür noch ein paar Meter verschoben wird und einer Ladestation für E-Bikes – soll am Fritz-Tepe-Platz auf der Fläche entstehen, die jetzt noch Bodendecker einnehmen. © Behling

Sudwalde - Mit weiteren Projekten seitens der Gemeinde, die im Rahmen der bis Ende 2020 verlängerten Dorferneuerung in Sudwalde realisiert werden könnten, beschäftigten sich die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung. Am konkretesten mit einem, für das aller Voraussicht nach gar keine Fördergelder beantragt werden: Eine „Fahrrad-Abteilung“ am Fritz-Tepe-Platz wird wohl aus Bordmitteln realisiert.