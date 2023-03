„Diva – Unplugged“: Musikalisches Improtheater in Schmalförden

„Diva“ Kira Hess spielt Szenen nach den Vorgaben des Publikums, Chris Frerichs musiziert. © Franziska Schwade

Schmalförden – „Improvisationstheater ist das spontane Spiel im Moment, im Hier und Jetzt. Die Schauspieler improvisieren auf der Bühne nach den Vorgaben des Publikums, jede Szene ist eine Uraufführung – schnell, komisch, dramatisch, einzigartig und ergreifend wie das Leben“, heißt es von „KulturGut Ehrenburg und umzu“: Am kommenden Samstag, 4. März, gastiert ein Ensemble des Improtheaters Bremen im Gasthaus Kastens in Schmalförden. Titel des Programms: „Diva – Unplugged“.

„Im Interview mit Moderator Ubeyde Cimen, der alle Nebenrollen spielt, zeigt sich ,Diva‘ Kira Hess den Fans von ihrer persönlichsten Seite – und das nach den Vorgaben des Publikums. Sie spielt Szenen aus ihrem von Höhen und Tiefen geprägten Leben und zaubert in Begleitung ihres Compagnons Chris Frerichs – Saiten und Tasten – aus dem Stegreif berührende Songs. Die Besucher dürfen per Zuruf Impulse geben; sie entscheiden, wie die Diva heißt, welches ihr größter Hit ist und welche Songzeile für die ,Ewigkeit‘ bestimmt ist.“

Die Schauspieler sind laut „KulturGut“ Teil professioneller Ensembles, die sich der hohen improvisierten Theaterkunst verschrieben haben: „ ,Diva – Unplugged‘ ist in den vergangenen vier Jahren in verschiedenen Spielstätten in Bremen, Hamburg und Oldenburg zur Aufführung gekommen, jetzt präsentieren die Akteure dieses besondere Event erstmals in Schmalförden.“

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bittet das „KulturGut“-Team um Anmeldungen per E-Mail (info@kulturgut-ehrenburg.de) oder unter Tel. 0 42 75 / 2 93 (Schumacher), Karten seien aber auch spontan an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf Euro.