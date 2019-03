250 digitale Empfänger für Einsatzkräfte

Mit der digitalen Alarmierung in der Samtgemeinde Schwaförden geht es voran: Laut Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann beginnt im III. Quartal der Probebetrieb der digitalen Meldeempfänger im Landkreis.

Schwaförden – Die aktuelle Lage der Freiwilligen Feuerwehr in der Samtgemeinde Schwaförden beleuchtete Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann im Rahmen der Gemeindeverbandsversammlung, die sich an die jüngste Samtgemeinderatssitzung im Schwafördener Dorfgemeinschaftshaus anschloss. Den elf Ortsfeuerwehren gehörten zu Jahresbeginn 373 Männer und 79 Frauen an, die aktiven Dienst leisten. 90 Jungen und 67 Mädchen gehören den drei Jugendfeuerwehren an, der Kinderfeuerwehr „Kleine Löschmeister“ 30 Jungs und 18 Mädchen: „In der Jugend- und der Kinderfeuerwehr ist die Tendenz, Gott sei Dank, steigend.“

Scharrelmann informierte auch über personelle Veränderungen im Gemeindekommando, „einige Funktionsträger haben ihren Posten leider aufgegeben.“ Es galt, einen neuen Sicherheitsbeauftragten zu finden, da Rolf Bärlein Neuenkirchens Ortsbrandmeister geworden ist, Stephan Schmitting (Schwaförden) ist sein Nachfolger. Die Aufgabe des Schulklassenbeauftragten übernimmt Klaus Köppen (Schwaförden) von Lena Bollhorst und Julia Nachtigall, Florian Faust (Sudwalde) hat die Funktion des Gemeindepressewarts von Sonja Schoof übernommen.

125 Euro pro Gerät

Mit der digitalen Alarmierung „geht es voran“, so Scharrelmann. War man seitens der Feuerwehr ursprünglich von Kosten zwischen 250 und 300 Euro ausgegangen, sind es jetzt lediglich 125 Euro pro Meldeempfänger, die zu Buche schlagen. 250 Stück (von bis zu 4 600 im Landkreis) bekommen die Feuerwehren in der Samtgemeinde Schwaförden. Der zwölfmonatige Probebetrieb soll ab dem dritten Quartal 2019 beginnen, kündigte der Gemeindebrandmeister an. Erst danach werde der analoge Betrieb abgeschaltet.

Handy-Alarmierung beibehalten

Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erläuterte, dass tagesverfügbare Feuerwehrkräfte bei der Zuteilung der Meldeempfänger Vorrang haben. Sollte man später feststellen, dass weitere Empfänger benötigt werden, könne man diese noch beschaffen. Fest stehe, dass nach der Probephase die Sirenen aus der Samtgemeinde verschwinden. Aus der Versammlung wurde empfohlen, die Alarmierung über die Handys der Kameraden parallel beizubehalten, über den Probebetrieb hinaus.