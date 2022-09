Die Dorfgemeinschaft in Schwaförden feiert

Von: Sylvia Wendt

Die Erntekrone halten Friedrich Beneke (links) und Philipp Schlichte, hier mit Thorsten Dreyer (links) und dem Erntekönigspaar Ilona und Steffen Wiegmann. © S. Wendt

Erntefest: Neue Wagen und alte Kronen

Schwaförden – Wenn der Ort wächst, dann könnten ja noch ein paar neue Erntewagen dazukommen: Bei der jüngsten Ausgabe des Erntefestes in Schwaförden fuhren sieben bekannte Gruppen per Wagen zum Dorfgemeinschaftshaus, ein „Königswagen“ kutschierte das Erntekönigspaar Ilona und Steffen Wiegmann samt Entourage „außerhalb der Konkurrenz“.

Und dann gab es noch das „Technik-Highlight“ der Brüder Belke, die sich mit ihrem umgebauten Rasenmähertrecker und besonderen Hydraulikvorrichtungen einen Sonderpreis ergatterten.

Das Erntefest bringt an diesem warmen Septembertag die Dorfgemeinschaft passgenau im Dorfgemeinschaftshaus zusammen.

Ilona und Steffen Wiegmann, warum seid ihr Erntekönigspaar? „Weil es Spaß macht. Dorfgemeinschaft wird bei uns großgeschrieben und das Erntefest ist ein schönes Fest“, sagen beide mit Nachdruck, während 18 „kleine Löschmeister“ antreten. „Alles meine“, sagt Wiegmann mit breitem Grinsen. Wiebitte? Ilona Wiegmann lacht, Ehemann Steffen erklärt: „Ich bin Kinderfeuerwehrwart.“ Ach so.

Die Feuerwehr ist Ausrichter des Erntefestes und die Einsatzkräfte sind pfiffig. Wer hat denn die Erntekrone gebunden? Ortsbrandmeister Thorsten Dreyer überlegt, pausiert und verrät dann doch: „Die Krone ist nicht neu und stammt aus dem Jahr 2018. Glaube ich.“ Wiederverwerten und Ressourcen sparen ist schwer in Mode. Die immer noch prächtige Krone halten, bis alle aus den Wagen geklettert sind und im Saal Platz gefunden haben, Friedrich Beneke und Philipp Schlichte.

Der Jugendspielmannszug Schwaförden geleitet Krone, Königspaar und Feuerwehrleute mit musikalischem Schwung in den Saal. Und Zuschauer unken: Aus dem Namen müsste „Jugend“ gestrichen werden, denn zu dieser Altersgruppe gehören nicht mehr viele der Musikanten.

Die echten Wiegmann-Töchter Danica und Joyce sprechen das Erntegedicht so gut, dass Dreyer sie gleich fürs nächste Jahr verpflichten möchte. Pastor Gerald Engeler erinnerte daran, dass „Kirche“ das Erntefest in einem Monat erst feiert – und lud alle Festgäste ein zum „Gegenbesuch“ am 2. Oktober in der Kirche.

Mit Spannung erwartet wurde die Prämierung der Erntewagen. Jede Gruppe verteilt Punkte für die Mitbewerber. Vier vierte Plätze gibt es, alle fast punktgleich. Platz drei ging an die Kinderfeuerwehr.

Einen Sonderpreis bekamen die Brüder Belke. © Wendt, Sylvia

Und erneut kam es zum Duell zwischen Hülse und Ostende. Die beiden Ortsteile machen seit Jahren die ersten beiden Plätze untereinander aus. Und schon deshalb müsste da mal ein neuer Ortsteil mit neuem Wagen aufkreuzen. Auf Platz zwei landete der Ortsteil Hülse. Den Sieg sicherte sich, mit nur einem Punkt Vorsprung, der Ortsteil Ostende. Klaus Köppen und Carsten Twietmeyer überreichten die Preise.

Applaus kassierten die vielen Helfer, die sich eingebracht haben und die Thorsten Dreyer vorstellte. Er warb um einen Sonderapplaus für die Schwafördener Einsatzkräfte, die „immer einsatzbereit sind“ – und die kassierten großen Beifall. „Nein, Politik lasse ich außen vor, heute“, sagte Dreyer, man wolle Erntefest feiern.

Die Auswahl: Klönschnack, Tanzen, Kaffee, Kuchen, Cocktails, Knobeln – oder Freibier: Bürgermeister Gerd Göbberd setzte eine Tradition fort und spendierte ein Fass.