Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte ehrt die besten Azubis

Von: Anke Seidel

Sie sind die besten Auszubildenden der Kreishandwerkerschaft: (v.l.) Finn Schomburg, Niklas Wittmershaus und Phil Passade haben ihre Prüfungen mit Bestnoten abgeschlossen und erhielten dafür eine Prämie. © Anke Seidel

Auf dem Mahl des Handwerks der Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte werde große Sorgen formuliert. Aber, es gibt auch Hoffnung.

Landkreis Diepholz – Der Ukraine-Krieg wirft lange Schatten auf das Handwerk, das doch sprichwörtlich goldenen Boden hat. Aber vervierfachte Gas- und verdoppelte Strompreise, wie sie Matthias Wendland als Vorsitzender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Niedersachsen Mitte beim Mahl des Handwerks beklagte, bringen mittelständische Betriebe an den Rand des Ruins. Daran ließ er während der Traditionsveranstaltung in der Parkgaststätte Ehrenburg keinen Zweifel.

Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte kommt coronabedingt erstmals nach der Fusion zusammen

Dazu waren am Donnerstag knapp 180 Gäste geladen – erstmals seit zwei Jahren Corona-Zwangspause und in neuer Struktur. Denn nach ihrer Fusion ist die Kreishandwerkerschaft nun in der Region Niedersachsen Mitte fest verankert – mit 14 Innungen, rund 25000 Mitgliedern und 3800 Auszubildenden, erläuterte Matthias Wendland.

Er erklärte, dass die Preisexplosion bei der Energie und Lieferschwierigkeiten den Handwerksbetrieben handfeste Probleme bereiten. Insbesondere energieintensive Betriebe wie Tischlereien oder das Nahrungsmittel verarbeitende Handwerk bräuchten dringend Unterstützung. Schnelle Hilfe sei gefragt. Sonst, so befürchtete der Vorsitzende Kreishandwerksmeister, „werden manche Betriebe den Zeitpunkt, an dem die Gaspreisbremse greift, vielleicht gar nicht mehr erleben“. Matthias Wendland zeigte sich fest überzeugt: „Die gesicherte Energieversorgung ist das Rückgrat unseres Wohlstands.“

Als stellvertretender Landrat lobte Volker Meyer die Traditions- sowie Innovationskraft des Handwerks und stellte bewusst klassisch fest: „Handwerk hat goldenen Boden“. Außerdem habe es in der deutschen Wirtschaft eine zentrale Rolle bei der Ausbildung von Nachwuchskräften. Aufgabe des Landkreises und seiner Wirtschaftsförderung sei es, die Rahmenbedingungen zu gestalten.

Die besten Auszubildenden der Region werden auf dem Mahl des Handwerks gefeiert

Vor diesem Hintergrund erläuterte Volker Meyer beispielhaft den flächendeckenden Breitband-Ausbau. Co-Gastgeber der Traditionsveranstaltung waren in diesem Jahr die Volksbanken im Landkreis Diepholz. Deren Sprecher Thorsten Blietschau betrachtete das Handwerk aus einem weiteren Blickwinkel.

Er berichtete von „Stimmen der Resignation“, aber auch von „Zeichen der Zuversicht“. Das Handwerk werde diese schwierigen Zeiten meistern, glaubte Thorsten Blietschau. Zuvor hatte er deutlich gemacht, was in dieser Wirtschaftslage von existenzieller Bedeutung ist: „Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit.“

Traditionell bildet das Mahl des Handwerks den Rahmen für die Auszeichnung der besten Auszubildenden. Unter Beifall der Gäste nahmen die Zimmerer Finn Schomburg und Niklas Wittmershaus sowie der Maurer Phil Passade ihre Prämien (jeweils 250 Euro) entgegen. Sie hatten bei den Gesellenprüfungen Bestnoten erreicht.