Dicht dran an den Schülern

Von: Sylvia Wendt

Schulsozialassistentin Moana Stumpe ist stets aktiv um die Schülerinnen und Schüler der OBS bemüht. © S. Wendt

Moana Stumpe über ihren Job: „Schulsozialarbeit wird immer wichtiger“

Schwaförden – „Du siehst nicht aus wie eine Lehrerin, aber eine Schülerin bist du auch nicht“: Nicht wenige Schüler der Oberschule Schwaförden kamen zunächst ins Grübeln, als Moana Stumpe ihnen zum ersten Mal begegnete. Die 22-Jährige ist als Schulsozialassistentin seit Oktober 2022 und noch bis zum Frühjahr 2024 als Schwangerschaftsvertretung an der Oberschule in Schwaförden.

Welche Aufgaben hat sie an der Schule? Welche Schwierigkeit bedeutet es für ihre Arbeit, dass die Klassen auf zwei Standorte aufgeteilt sind? Und: Welche Entwicklung kann sie in der Schülerschaft beobachten? Welche Auswirkungen hat die Pandemie?

Die 22-Jährige kommt gebürtig aus Sieden, hat an der Oberschule in Sulingen ihren Abschluss und in Nienburg ihr Fachabitur „Sozialpädagogik“ gemacht. Es folgte das Studium „Soziale Arbeit“ in Vechta.

22 Jahre alt – der Abstand zu den Schülern ist nicht so groß, „aber groß genug für die Schüler“, sagt Moana Stumpe. Dennoch sei sie gefühlt „dichter dran“ an den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10. „Ich kann mich noch ganz gut reinversetzen in die Schülerinnen und Schüler. Kann den Siebtklässlern sagen: Ja, es ist schwer – aber es wird besser.“ Sagt sie und muss lachen. Moana Stumpe sucht noch nach der genauen Definition ihres Jobs: „Es ist ein eigenes Berufsfeld. Man könnte eigentlich auch ein eigenes Studium daraus entwickeln. Schulsozialarbeit wird immer wichtiger“, stellt Moana Stumpe fest.

Nicht Lehrerin, aber auch nicht Schülerin: Der Kontakt zur Schulsozialassistentin ist niederschwellig und direkt. „Schüler berichten mir von anderen Problemen als Lehrern. Sie können mir einfach etwas erzählen, so der Gedanke. Wichtig ist: Ich habe auch eine Schweigepflicht.“ Zur Sprache kommen tatsächlich eher private Themen, Streitigkeiten in der Klasse halten sich an der OBS Schwaförden, an beiden Standorten, in Grenzen.

Gibt es Unterschiede im Verhalten, die man auf vor der Pandemie und danach festlegen könnte? „Das muss ich oft hinterfragen, ob etwas vorher auch so war. Tatsächlich aber hat sich das Sozialverhalten geändert: Es gibt vermehrt Angst vor der Klasse, vor Menschenmengen. Es gibt mehr Schulverweigerer. Grundsätzlich hat alles Soziale gelitten.“ Die Schüler hätten vieles verpasst. Einerseits kehre Ruhe ein, anderseits muss Moana Stumpe feststellen: „Es ist auch vieles eingeschlafen, was sonst für die Freizeitgestaltung angeboten wurde.“

Hauptsächlich führt Moana Stumpe Einzelgespräche mit den Schülern. In allen Klassen hat sie sich vorgestellt, sorgt mit regelmäßigen Hinweisen am Schwarzen Brett für Aufmerksamkeit. Mit Sorgfalt zusammengestellt ist auch der Infoständer mit Flyern, die auf verschiedenste Themen und Hilfe dazu aufmerksam machen.

Da die Oberschule Standorte in Schwaförden und in Ehrenburg hat, ist Moana Stumpe auch an beiden zu finden. Hauptsächlich aber in Schwaförden bei den Schülern der Klassenstufen 5 bis 7. „Der Bedarf ist hier gerade höher“, erklärt Moana Stumpe. Das Vernetzen mit Berufskollegen sowie Präventionsangebote zu organisieren zählt zu den weiteren Aufgaben. Stumpe lädt Mitarbeiter von Beratungsstellen in die Oberschule ein, von der Polizei und anderen Institutionen. Um Cybermobbing wird es demnächst in einem Angebot für die Siebtklässler gehen.

Nach Kooperationen zu suchen ist eine weitere Aufgabe – die Zusammenarbeit mit der VHS etwa bedeutet eine besondere Lernförderung: Externe Fachkräfte helfen Kindern ohne Deutschkenntnisse. Bei den externen Fachkräften handele es sich zumeist um Abiturienten – da gerade wieder ein Jahrgang die Gymnasien verlässt, werden neue Fachkräfte gesucht.

Und neben den Schülern dürfen und sollen gerne auch Eltern den Kontakt zur Schulsozialassistentin suchen, die unter Tel. 0 42 77 / 96 22 57 und per E-Mail an moana.stumpe@obsschwafoerden.de zu erreichen ist. Behilflich ist sie zudem bei Anträgen auf Bildungs- und Teilhabezuschüsse. „Diejenigen Eltern, die man erreichen kann, die arbeiten auch positiv mit“, freut sich Moana Stumpe.

Was passiert, wenn ihr Vertrag im Frühjahr 2024 endet, weiß Moana Stumpe derzeit noch nicht, ist aber zuversichtlich: „Wir schauen da mal.“ In Ehrenburg ist noch eine Beratungslehrkraft tätig, die nimmt etliche Aufgaben der Schulsozialassistenz am Standort Ehrenburg wahr. Bei zwei Standorten, das bejaht Moana Stumpe, wäre es durchaus wünschenswert, auch zwei Mitarbeiter zu haben, um die Präsenz vor Ort zu bieten.