Der Vorsitzende des SC AS Hachetal heißt auch künftig Harald

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Geehrte, verabschiedete und neu gewählte Vorstandsmitglieder: Aus dem neugewählten Vorstand fehlen: Ulf Kohröde, Nina Schöne und Gina Wermke © Peter Strauß

Neuer Vorstand für SC AS Hachetal: Wehrenberg und Strauß verabschiedet

Sudwalde / Affinghausen – Wer sich fragt, was Sportler machen, wenn sie nicht gerade laufen, springen, turnen oder Ballspiele spielen: Die Mitglieder im SC AS Hachetal haben das Dach des Sportheims in Affinghausen saniert, den Wandteppich in der Sporthalle in Affinghausen erneuert, die Hälfte der Flutlichtanlage auf dem Tennisplatz in Sudwalde repariert, einen Ballfangzaun auf dem Sportplatz in Affinghausen aufgestellt und neue Trainerhäuschen auf dem Sportplatz in Sudwalde aufgebaut.

Kurzum: Bei den Arbeiten auf beiden Sportanlagen (Sudwalde und Affinghausen) waren die Hachetaler sehr aktiv. „Die Beteiligung an den Arbeitseinsätzen war hervorragend“, lobte Vorsitzender Harald Wehrenberg bei der jüngsten Versammlung des Sportvereins im Gasthaus Friedrichs in Sudwalde. Außerdem wurden neue Tischtennisplatten angeschafft.

Wehrenberg dankte besonders den vielen Helfern für die Jubiläumssportwoche in Sudwalde und dem „SCS“ für das „hervorragend organisierte Spiel ohne Grenzen“: „Rundherum war diese Veranstaltung ein voller Erfolg!“

„Mannschaft des Jahres“ wurde die 1. Damen-Tennis. Die Tennisdamen wurden schon in der Vorsaison Meister in der 2. Regionalklasse und schafften in dieser Saison erneut die Meisterschaft in der 1. Regionalklasse.

„Sportlerin des Jahres“ ist Caroline Schumacher: „Da Caroline in der letzten Saison einmalig in der Herren-Fußballmannschaft aushelfen musste, schaffte sie es als erste Frau im Landkreis Diepholz, im Punktspiel der Herren ein Tor zu schießen“, erinnerte Wehrenberg. Außerdem trainiert sie die Fußball Damen und leitet einen Fitness-Kurs im SC AS Hachetal.

Als „Mitglied des Jahres“ wurde Sven Petersen ausgezeichnet. „Sven kann man zu jeder Zeit Bescheid sagen, er ist sehr hilfsbereit, packt an oder stellt Fahrzeuge und Werkzeuge in den Dienst des Vereins“ , heißt es mit großem Dank. sis/r.

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Heinz Logemann, Ilse Lammertz, Walter Dove, Marita Meyer,

Heide Stubbemann, Jörg Petersen, Herbert Laasch, Renate Früchtenicht.

40 Jahre Mitglied: Christian Denker, Jan Eickhorst, Ulf Kohröde

25 Jahre Mitglied: Steffen Bensemann, Marina Platter, Alisa Siemers, Lisa Brüning, Sonja Klusmann, Ralf Spannuth, Florian Koch, Joshua Wirth, Sabine Wessel, Silke Hartwig, Claudia Meinecke.

Ehrungen der Sparte Fußball: Bendix Grube, Benito Spannuth und Jenny Brinkmann für je 250 Spiele. Christian Bachnicke, Dominik Simon und Kevin Kohröde für je 500 Spiele. Sebastian Eickhoff für 750 Spiele.

Wahlen zum Vorstand Verabschiedet wurde Vorsitzender Harald Wehrenberg, der das Amt 15 Jahre bekleidete, und seit 2004 Vorsitzender des Altvereins TSV Affinghausen war. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Peter Strauß, langjähriger Pressewart und seit zwei Jahren Schriftführer. Beide wurden mit großem Dank und Geschenken verabschiedet. Bei den Neuwahlen wurde Harald Freye neuer Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Martin Kohröde, zweite stellvertretende Vorsitzende ist Nina Schöne (in Abwesenheit gewählt). In Abwesenheit wiedergewählt wurden Kassenwart Ulf Kohröde und Schriftführerin Gina Wermke