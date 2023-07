Der letzte Kunde der Volksbank Ehrenburg

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die letzten Kunden: Jutta und Wilfried Heitmann (Mitte) verabschiedeten Ludger Ebenthal und Anke Oelker. © S. Wendt

Ehrenburg – „Es ist ja wie beim Friseur: Wir wissen alles“, sagt Anke Oelker. Wer ist schwanger? Wer hat sich die Haxen gebrochen? Wer braucht einen Kredit? Wer braucht Hilfe beim Geldautomaten? Wer noch einen Sparvertrag? Nun ist damit Schluss. Zumindest in Ehrenburg. Freitag, 17 Uhr, Ludger Ebenthal macht ein Foto von der Uhr, die auch das Datum anzeigt: Es ist der 30. Juni 2023, als die Ära Volksbank in Ehrenburg endgültig beendet ist.

Nein, es gibt keinen Sekt. „Wir können das nicht feiern“, sagen Filialleiter Ebenthal und Kollegin Anke Oelker. Die Kunden haben sich verabschiedet, haben alles an Kleingeld, was zu finden war, in der letzten Woche vorbeigebracht. Haben sich noch schnell Online-Banking erklären lassen. Und haben ordentlich Tränen gelassen: Ludger Ebenthal schließt nach 30 Jahren die Filiale in Ehrenburg ab, fast 40 insgesamt ist er (Volks)Bänker. Anke Oelker ist sechs Jahre aus Brinkum zum Dienst nach Ehrenburg gefahren.

Und nun, am letzten Tag, wird die Schließung mit den Kollegen aus Heiligenloh, deren Filiale ebenso geschlossen ist, jetzt samt allen Partnern gemeinsam ... tja, was: Bedauert? Betrauert? „Es gibt Pizza und gesprochen wird wohl über Fußball und Politik“, sagt Oelker. Ob das nun erfreulichere Themen sind, bleibt dahingestellt ...

Die Schlusssekunde: „Muss ich fotografieren“, sagt Ludger Ebenthal. © S. Wendt

Kurz vor Schluss schaut das Ehepaar Jutta und Wilfried Heitmann aus Schmalförden rein. Auf Radtour, mal sehen, ob noch geöffnet ist. Ist es. Tatsächlich ist an diesem Freitag die Geschäftsstelle bis 17 Uhr geöffnet, ist auch Anke Oelker vor Ort.

Dieser letzte Tag ist eben besonders. Die Damen, die vorbeischauen, bekommen eine Rose, die Herren Schokolade. Es wird gefrotzelt, gelacht und sich für ein Treffen in Twistringen verabredet. Dort in der Volksbank-Filiale sind Ludger Ebenthal und Anke Oelker ab sofort zu finden. „Fragt ruhig nach uns“, heißt es unisono.

„Ein Plakat als Hinweis bleibt“, erklärt Anke Oelker. © S. Wendt

Ob das Vertrauen, was sie hier beim Gespräch am Tresen aufgebaut haben, auch herüberetten können, wenn die Kunden aus der Region in die benachbarte Stadt aufbrechen müssen, für ein Gespräch über Moneten und andere Katastrophen? Ob man da auch einfach mal reinschaut, um „Hallo“ zu sagen? Wilfried Heitmann unkt, angesichts des Rückzuges der Bank: „So viele Austritte wie die Kirche habt ihr wohl nicht!“

„Es macht auch etwas mit einem“, sagt Anke Oelker. Die Nachricht der Schließung, der Kampf um die Filiale, um eine Lösung, um doch noch tageweise vor Ort bleiben zu können: Letztlich ist alles vergebens. Und dann ist die Zeit lang, bis zum letzten Tag vor Ort.

Jutta und Wilfried Heitmann sind dann mal wieder weiter. Und nur wenige Minuten vor Schließung grinsen Oelker und Ebenthal ganz breit: „Steffen!!!“ Steffen Thamm ist ehemaliger Kollege. Man mag sich und das nicht nur, weil der junge Ex-Kollege technisch versierter ist, als beide Kollegen zusammen und obwohl der Kollege beruflich nun bei der Polizei beheimatet ist. Dass ausgerechnet der wirklich letzte Kunde der ehemalige Kollege ist, der aus Twistringen stammt – dem Ort, wo nun die Ehrenburger Volksbänker zu finden sind – welch Zufall ist das ...