„Der Klaus kann das“

Ehrung für Klaus Wilker (Dritter von links), hier mit (von links) Juniorchef Dominik Goldmann, Andrea Goldmann, Ehefrau Lore Wilker, Seniorchef Horst Schröder und Juniorchef Niklas Goldmann. © Firma Schröder

Wilker ist seit 40 Jahren bei der Unternehmensgruppe Schröder in Blockwinkel beschäftigt

Blockwinkel – Ein ganz besonderes Ereignis wurde jetzt bei der Unternehmensgruppe Schröder in Blockwinkel gefeiert: Mitarbeiter Klaus Wilker feierte sein 40-jähriges Betriebsjubiläum im Unternehmen.

„So besonders wie dieses Ereignis ist auch der Weg, den Klaus Wilker in diesem Unternehmen durchlief“, heißt es in einer Pressemitteilung. Geschäftsführerin Andrea Goldmann würdigte Wilkers Verdienste bei einer Feier mit Kollegen und Weggefährten.

Klaus Wilker begann 1982 im zarten Alter von 20 Jahren als Schlosser bei den damaligen Firmeninhabern, Ursel und Horst Schröder. Zunächst führte der Jubilar alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten von der Aussaat bis zur Ernte aus: „Die ganze Palette, die damals vom Unternehmen angeboten wurde und egal, welche Maschine man ihm anvertraute - er konnte sie alle meisterhaft bedienen“, erinnerte Goldmann. „Als er ein paar Jahre später die ersten Baggereinsätze hatte, zeigte sich auch da: Der Klaus kann das!“

Seine erste große Herausforderung, quasi auf dem Präsentierteller und unter der Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung im Sulinger Land, war der Abbruch des ehemaligen Kinos und der Gaststätte „Zum Wagenrad“ (Kenneweg) in Sulingen - mitten im Stadtkern.

„Von da an gab es von Abbrüchen, über Sandplatten und Keller ausheben, Güllelagunen, Abscheidern, bis hin zum Klärgrubeneinbau nichts, was Klaus Wilker nicht für das Unternehmen gemacht hätte“, berichtet Andrea Goldmann. Durch den Klärgrubeneinbau verschiedenster Systeme wurde er zum Abwasserprofi und führt seit vielen Jahren auch die Wartungen dieser Anlagen durch und behebt Störungen.

„Die Kunden vertrauen dir und lieben dich und deine ruhige Art. Und wir, unsere Familie und ich, und deine Kolleginnen und Kollegen tun das auch. Auf dich ist immer Verlass,“ lobte Andrea Goldmann.

40 Jahre – das sei eine unglaublich lange Zeit, in der Klaus Wilker sich stets unermüdlich einsetzte, Verantwortung übernahm und auch Verbesserungsvorschläge mit einbrachte. Für seine 100-prozentige Loyalität zur Familie Schröder/Goldmann und zum Unternehmen und für seinen unermüdlichen Einsatz die ganzen Jahre sprach die Firmenchefin ihren großen Dank aus. Dies sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass man so viele Jahre gemeinsam durch dick und dünn gehe.

Ebenfalls dankbar sei man auch seiner lieben Frau Lore, die ihn jeden Morgen von Nienstedt aus mit Brottasche auf den Weg nach Blockwinkel schickt und immer Verständnis zeigt, wenn er länger arbeiten müsse oder auch mal am Wochenende. r. / sis