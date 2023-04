Der Geldautomat kehrt zurück nach Ehrenburg

Service

+ © Kurth-Schumacher Per Kran wurde der Pavillon für den Geldautomaten „geparkt“. © Kurth-Schumacher

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martina Kurth-Schumacher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ehrenburg – Nach einer guten Stunde war der 15 Tonnen schwere Koloss angeliefert und am Rande des Parkplatzes der ehemaligen Geschäftsstelle der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz in Ehrenburg minutiös „eingeparkt“: Der rote Pavillon, eine Sonderanfertigung der Firma Mahn Bautechnik aus Weyhe, steht Kunden in Kürze für kleine Bankgeschäfte zur Verfügung.

Die Kreissparkasse hatte die Filiale Anfang 2017 aufgegeben, der in dem inzwischen ausschließlich als Wohnhaus genutzten Gebäudes eingerichtete Selbstbedienungsbereich wurde vor drei Monaten geschlossen – aus Sicherheitsgründen. Um dennoch vor Ort präsent zu bleiben, investierte die Kreissparkasse einen hohen fünfstelligen Betrag für die Ausgliederung von Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker. „Das zeigt, wie wichtig uns der Standort ist“, erklärte Walter Mattfeld, Regionaldirektor der Sparkasse für die Region Sulingen die Maßnahme, die im Grunde genommen „gegen den Trend“ erfolge.

Ehrenburg sei der erste Standort, an dem man in dieser Weise verfahre, eine Ausweitung des Projekts sei zunächst nicht geplant. „Wenn Gebäude nicht bewohnt sind, kann alles bleiben, wie es ist“, sagte Mattfeld. Das gelte etwa für die insgesamt drei Selbstbedienungsstandorte der Kreissparkasse in Diepholz und Lembruch. Neben dem Abheben von Geld und dem Ausdrucken von Kontoauszügen sei in dem 8,6 Quadratmeter großen Pavillon in Ehrenburg auch die Abrufung des Kontostands oder das Aufladen eines Prepaid-Handys möglich, sagte Andrea Dove, Leiterin der Geschäftsstelle Neuenkirchen, die seit der Schließung der Ehrenburger Filiale auch die Kunden aus diesem Bereich betreut.

+ Das Aufstellen verfolgten Architekt Werner Eik, Geschäftsstellenleiterin Andrea Dove und Regionaldirektor Walter Mattfeld. © Kurth-Schumacher

In der ersten Aprilwoche soll die Installation und Einrichtung von Technik und Sicherheitstechnik erfolgen. Da hieran verschiedene Gewerke und Dienstleister beteiligt sind, konnten die Verantwortlichen kein genaues Öffnungsdatum der neuen Einrichtung in Ehrenburg nennen. „Wir gehen aber fest davon aus, dass der Pavillon in der Woche nach Ostern betriebsbereit ist“, sagte Architekt Werner Eik.

Laut Marketing-Leiter Ralf Vielhauer wird die nach neuestem Sicherheitsstandard ausgerüstete „SB-Sparkasse“ von 6 Uhr bis 23 Uhr geöffnet sein, der maximale Abhebebetrag pro Tag liege bei 1 000 Euro pro Person – das gelte sowohl für Kunden als auch für Nichtkunden. Der Zugang ist barrierefrei.

Die Aufstellung des Pavillons erfolgte auf Wunsch des Landkreises am Samstagvormittag, da die Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 341 in dieser Zeit weniger frequentiert ist als an Wochentagen. „Die Absprache war ebenso wie die Abwicklung unkompliziert“, unterstrich Werner Eik.