Der Ausrichter hat die Nase vorn: Heimsieg für Affinghausen

Von: Katrin Fiedler

Teilen

So sehen Sieger aus: Die Besten der Samtgemeinde-Wettkämpfe mit ihren Pokalen. © Fiedler

19 Teams beteiligen sich an den Samtgemeinde-Wettkämpfen der Feuerwehr. Affinghausen feiert dabei einen Heimsieg, Schmalförden setzt sich bei der Jugend durch.

Affinghausen – Mit dem Wasserstrahl einen Kanister treffen, dabei noch alles in der richtigen Reihenfolge, mit den richtigen Schläuchen und das Ganze möglichst zügig – das war am Samstag eine der Aufgaben bei den Wettkämpfen der Feuerwehren aus der Samtgemeinde Schwaförden in Affinghausen. Unterteilt in Alters- und Wettbewerbsgruppen hatten sich 19 Teams den Herausforderungen gestellt. Aus Scholen, Schwaförden, Cantrup, Sudwalde Wesenstedt, Neuenkirchen, Schmalförden und Anstedt waren die Feuerwehrmänner und -frauen zum Leistungsvergleich angetreten.

Sieger in der Alterswettbewerbsgruppe wurde die gastgebende Ortsfeuerwehr Affinghausen mit 449,80 Punkten vor den Feuerwehren Scholen I und Scholen II. Im Leistungsvergleich der Wettbewerbsgruppen konnte sich Schwaförden den Pokal sichern mit 862,07 Punkten vor Affinghausen und Cantrup.

Bei den Jugendfeuerwehren lag der Schwerpunkt der Bewertung auf der sicheren Handhabung des Gerätes und dem Beenden der Übung in einer vorgegebenen Zeit. Hier konnte sich Schmalförden und Umgebung den ersten Platz sichern vor Neuenkirchen und Sudwalde.

Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker würdigte die Leistungen und das Engagement der Feuerwehrleute und bedankte sich bei den Organisatoren und Betreuern für diesen gelungenen Tag. Ortsbrandmeister Heino Bensemann und sein Stellvertreter Thomas Heitmann übergaben die Pokale und waren sichtlich stolz auf die erbrachten Leistungen aller Teams. „Ein besonderer Dank gilt dem Jugendsporthaus Affinghausen und den vielen Leuten aus Affinghausen, die uns hier versorgt haben. Jeder, der Lust hatte, hat etwas vorbeigebracht. So ist das hier eben auf dem Land”, freute sich Heino Bensemann. Und Thomas Heitmann hielt schon mal fest: „Das machen wir nächstes Jahr wieder so.“ kaf