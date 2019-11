„Expertengespräche“: Firmen stellen an OBS Schwaförden Ausbildungsmöglichkeiten vor

+ Für sein kleines Team sucht Steffen Sielke, Geschäftsführer der in Sulingen ansässigen Firma Sielke Arbeitsbühnen, 2020 erstmals eines Auszubildenden als Land- und Baumaschinenmechatroniker. Foto: Kurth-Schumacher

Ehrenburg – „Ihr wisst schon, dass die Schule bald vorbei ist? Denkt nach, was ihr tun wollt! Nutzt diesen Tag, um uns auszufragen!“, empfahl Ausbildungsleiter Arne Kriesmann (BASF Polyurethanes GmbH) den Schülern der Oberschule Schwaförden am Standort Ehrenburg, die seinem Gesprächsangebot über berufliche Möglichkeiten in dem in Lemförde ansässigen Unternehmen nur verhaltenes Interesse entgegenbrachten.