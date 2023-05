Das NOA-Programm steht - „beim Line-up passt einfach alles“

Von: Sylvia Wendt

„Der Butterwegge“, hier beim Ruhrpott-Rodeo 2022, sind am 8. Juli in Neuenkirchen mit dabei. © Privat

Das Neuenkirchener Open Air - kurz NOA - sieht seiner 26. Auflage entgegen. Das Orga-Team verrät alle Bands für den 8. Juli und zeigt sich mit dem NOA-Programm mehr als zufrieden: „Beim Line-up passt einfach alles.“

Neuenkirchen – Punkrock, Rock’n Roll, Live-Drums und Electro, Straßen-Pop, Rock und Ska: Das bietet das Line-up des 26. Neuenkirchener Open Airs am Samstag, 8. Juli. Das NOA-Team hat die Planungen gerade beendet.

Mit dabei sind „Neon Fenix“ aus Potsdam und Leipzig. Live gemischte elektronische Musik vereint sich hier mit live gespielten Instrumenten. „Freut euch auf eine kosmische Reise durch elektroakustische Sphären zwischen Post-Rock, Drum’n’Bass und Psytrance“, heißt es seitens der Organisatoren.

Mit gesellschaftskritischen Themen und provokantem Auftreten machen sich „Mandelkokainschnaps“ aus Berlin (wir berichteten) vor allem für Vielfalt, Offenheit, Respekt und Menschenliebe stark. Das Ganze verpackt in rotzigen RockPop mit progressiven Synthies und eingängigen Melodien.

Gute-Laune-Musik gibt es von „Der Butterwegge“ aus NRW.

Die Berliner Straßenpop-Band „Vizediktator“ um Sprachrohr und Sänger Benjamin Heps redet auf ihrem zweiten Album „Was kostet die Welt?“ nicht um den heißen Brei herum, hält nichts von Floskeln und Rumgedruckse. Ihr ungeschönter Blick auf den Scherbenhaufen Welt und nackte, verletzliche Emotionen werden mit einem Sound zwischen Turbostaats eruptiver Schelle und Ton Steine Scherbens angesoffener Poesie auf die Straßen Berlin Kreuzbergs ausgespuckt.

„EL*KE“ hat zwischen 2002 und 2009 den Rock’n’Roll gelebt und geliebt – auf allen Festivals war sie zu Hause und hat sich zusammen mit den großen Rock’n’Rollern unserer Zeit die Bühne geteilt. Danach brauchte sie Ruhe, um sich nicht zu zerstören. Doch plötzlich „wurde ihr leise viel zu laut“ und sie musste „zurück in den „Wall of Sound“ mit Gitarre, Bass und Drums. Laut und rau.

Nun reist sie zwischen Berlin und Meppen hin und her, um zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Ihr zweites Leben beginnt 2023 und führt sie in Erinnerungen schwelgend auch nach Neuenkirchen.

Nachgefragt beim NOA-Team, wer sich auf welche Band freut. Mathias Bochow: „Ich bin dieses Jahr sehr zufrieden. Bei unserem Line-up passt einfach alles.“ Mario Dohmeyer: „Gespannt bin ich auf den Opener und wie das angenommen wird. Das Line-up spiegelt, meiner Meinung nach genau die Vielfalt wider, die uns wichtig ist. Ich freue mich auf ,Der Butterwegge‘. Die Musik gibt mir absolut Gute-Laune-Vibes. Das Open Air ist mit seinem offenen Charakter und kleinen, aber feinen Rahmen sowieso unvergleichlich. Wäre ich nicht eh schon da – ich würde hingehen zum NOA.“

Sven Heitkamp: „Ich freue mich besonders auf die Wiederauferstehung der Band EL*KE. Es ist für mich wahnsinnig wichtig, dass Bands, die nicht mehr unterwegs waren, wieder auferstehen und in gleicher musikalischer Art am Start sind. Es ist eine Ehre, EL*KE wieder eine Bühne bieten zu dürfen. Außerdem bin ich voller Hoffnung, dass die Menschen wieder zu Konzerten gehen und die Durststrecke der Pandemie ein Ende zu haben scheint.“

Klaus Bochow: „Da kann ich nur beipflichten. EL*KE ist die Rockband, die ich am häufigsten gesehen habe, etwa in Meppen, Berlin, Potsdam, Vechta, Diepholz und 2008 in Neuenkirchen. Ich freue mich riesig.“

Sebastian Seelhorst: „Also ich freu mich besonders auf EL*KE und Der Butterwegge. Erstere habe ich damals verpasst, da ich erst im Jahr danach zum Stammbesucher des NOA geworden bin. Und Der Butterwegge ist einfach Gute-Laune-Musik. Beim Opener bin ich gespannt, wie der ankommt. Ich freue mich außerdem auf den schönen, kleinen Rahmen und bin froh, dass es wieder laut wird.“

Klaus Bochow: „Mich hat 2018 der Sound und vor allem die Stimme von Benni fasziniert und daher bin ich ganz gespannt, wie sich Vizediktator entwickelt hat. Auch Mandelkokainschnaps wird uns happy machen.“ sis

www.neuenkircheneropenair.de