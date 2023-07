Das NOA 2023: Bunt, mitreißend und mit politischer Note

+ © Kurth-Schumacher Sie sind wieder da! 17 Jahre nach ihrer NOA-Premiere meldete sich die „auferstandene“ Band „EL*KE“ (links) in Neuenkirchen zurück. © Kurth-Schumacher

Das NOA 2023 lockt mehr als 600 Besucher an – und in der Band „EL*KE“ ein paar alte Bekannte zurück auf die Bühne

Neuenkirchen – „Ich freue mich auf „EL*KE“. Das ist Rock’n’Roll. Kommt nach vorn, gebt Gas“, kündigte Mitorganisator Klaus Bochow die Headliner des diesjährigen Neuenkirchen Open Air (NOA) an: „Die Band ist nach 14 Jahren Auszeit auferstanden. Und heute bei uns!“

Die Musiker präsentierten sich in Höchstform und lieferten ehrlichen, energetischen, authentischen Rocksound, und die Besucher mobilisierten am Ende des langen Abends ihre Reserven. „EL*KE“ war bis zu ihrer Auflösung 2009 auf großen Bühnen zu Hause, in diesem Jahr wagten die Urgesteine Hubert „Hubi“ Deters (Schlagzeug) und Peter Bolmer (Gesang, Bass, Gitarre) mit Astrid Schöning (Gitarre) und Franky Kernbach (Bass) einen Neustart, im Gepäck viele neue Songs. An ihr erstes Konzert beim NOA im Jahr 2006 erinnere er sich gut und gern, sagt „Hubi“ Deters. Die Einladung aus Neuenkirchen („Irgendwie haben sie spitzgekriegt, dass wir wieder da sind“) habe man daher gern angenommen. Die Übernachtung auf dem Sportplatz sei Ehrensache: „Wir bleiben hier und feiern mit.“

+ Punkrock mit einer Prise Folk ubd viel Spaß bot „Butterwegge“ – das kam an bei den Musik-Fans. © Kurth-Schumacher, Martina

Schon der Beginn des Festivals war vielversprechend. Die Besucher kamen früh und zahlreich. Als „NEON FENIX“, die im Laufe des Abends noch zweimal zu hören waren, ihr intergalaktisches Musikprojekt vorstellte, war bereits das Gros der mehr als 600 Gäste auf dem Platz.

Die Band „MandelKokainSchnaps“ aus Berlin fand sofort einen Draht zu den NOA-Fans. Mit einem musikalischen Mix aus Rock, Punk und Pop-Coverstücke sowie Eigenkompositionen mit deutschen Texten vermittelte sie klare Botschaften und ließ keinen Zweifel daran, dass sie Respekt und Menschenliebe in sämtlichen Lebensbereichen großschreibt. Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz: Während die charismatische Sängerin Wenke Zastrau und Gitarrist Max (Hajo) Schlüer die Stellung auf der Bühne hielten, mischten Drummer Benedikt Scholz und Bassist Wolfgang Wanner die Punkrock-Community auf. Am Ende kamen Sven, Laura und Isabel aus dem Publikum zum Fahnenschwenken auf die Bühne: „Bunt, bunt, bunt, sind alle meine Kleider, weil mein Schatz die Vielfalt ist.“

+ Bauten einen heißen Draht zum Publikum auf: „MandelKokainSchnaps“ mit Sängerin Wenke Zastrau. © Kurth-Schumacher, Martina

Punkrock mit einer Prise Folk und vor allem hohem Spaßfaktor bot die fünfköpfige Band um Carsten Butterwegge, der neben einer Hommage an „Bier und Pommes“ auch auf politische Statements setzte. Mit gut verständlichen deutschsprachigen Texten outete sich die Duisburger „Butterbande“ als Streiter gegen Rassismus und Ausgrenzung, etwa mit „1933 Grad“, einer Warnung vor Treibhauseffekt und gesellschaftlichem Klimawandel. Fazit: „Habt keine Angst voreinander, passt aufeinander auf!“, sagte Butterwegge mit Blick auf Gleichgesinnte und die „vielen bunten Leute“ auf Neuenkirchens Sportplatz.

Co-Headliner war die Rockband „Rekkorder“ aus Hamburg. Nina Lucia Medina Munoz (Gesang), Bernd Bloedorn (Gitarre) und Nicolas Lucker (Drums) boten energiegeladen, teils eingängig-melodischen Alternative-Heavy-Rock und versuchten, die Fans zum Headbangen und Abrocken zu bewegen. Die stimmgewaltige Frontfrau hatte nicht ihren besten Tag. „Lasst euern Frust raus, dafür sind wir hier“, brüllte sie ins Mikro und gab den freien Platz auf der Bühne („Unser Bassist ist ein Arschloch, der ist heute nicht hier“) an ambitionierte Musiker oder Tänzer aus dem Publikum frei.

Lob für das Line-up hörten die Organisatoren von allen Seiten. „Wir sind auch sehr zufrieden“, sagte Mathias Bochow, Mitglied des sechsköpfigen Organisationsteams. Das gelte auch für den Ablauf, der trotz vieler Änderungen reibungslos war. So wurde das Catering erstmals nicht in Eigenregie organisiert, und auch für die Techniker, die das Festival seit der Stunde Null begleitet hatten, musste Ersatz gefunden werden. „Wir sind flexibel“, betonte Bochow. Einiges habe man angepasst, aber der Rückhalt für das Festival sei im Sportverein und auch darüber hinaus ungebrochen.