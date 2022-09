Das „Moderne Orchester Syke“ gastiert am 8. Oktober in Schmalförden

Das „Moderne Orchester Syke“ gibt am 8. Oktober ein Konzert im Gasthaus Kastens in Schmalförden. © Modernes Orchester TuS Syke

Schmalförden – „Das ,Moderne Orchester Syke‘ beherrscht Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester, hat aber auch Filmmusik und Musicalmelodien sowie moderne und mitreißende Arrangements aus den Bereichen Rock und Pop wie Stücke von den Beatles oder der Band Queen in seinem Repertoire“, heißt es in einer Mitteilung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ – auf dessen Einladung werden am Samstag, 8. Oktober, „die 40 Musikerinnen und Musiker den großen Saal des Gasthauses Kastens in Schmalförden mit sattem Bläsersound füllen“.

Das Amateurorchester, Musiksparte des TuS Syke, bestehe seit 1992. „Die Mitglieder, Alter: 14 bis ,60plus‘, kommen unter anderem aus Syke, Bremen, Hannover und Göttingen. Besetzt ist das Orchester mit Trompete, Waldhorn, Posaune, Euphonium, Tuba, Piccolo- und Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinetten, Saxofonen und gelegentlich mit weiteren Instrumenten. Eine Besonderheit ist der vielfältige Einsatz von Schlagzeug und Percussion.“

Seit seiner Gründung werde das „Moderne Orchester“ geleitet von Sabine Rosenbrock. „Die Dirigentin ist ein musikalisches Multitalent: Mit einem Musikstudium an der Uni Oldenburg machte sie ihr Hobby zum Beruf. Sie spielt Posaune, Trompete, Schlagzeug und Saxofon in verschiedenen Bands; neben dem ,Modernen Orchester‘ leitet sie die ,East River Big Band‘ in Heeslingen. Außerdem ist sie eine gefragte Dozentin und Ausbilderin.“

Das Konzert, auf das sich das Orchester in intensiven Proben vorbereitet habe, beginnt um 20 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bittet das „KulturGut“-Team um Anmeldungen per E-Mail (info@kulturgut-ehrenburg.de) oder telefonisch (0 42 75 / 2 93, Schumacher), Karten seien aber auch spontan an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf Euro.