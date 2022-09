Damen der Sudwalder Tanzgruppe freuen sich auf Dorfmarkt-Auftritt

Von: Sylvia Wendt

Die Tanzgruppe 2022: Die Damen freuen sich auf den Auftritt am Samstag beim Dorfmarkt. © Privat

Sudwalde – Der genaue Grund, warum sich die Tanzgruppe in Sudwalde im Januar 1993 gegründet hat, nein, dazu kann Birgit Hoffmann nichts sagen. Die aktuelle Leiterin der Gruppe aber bereitet sich mit den Damen auf den Samstag vor. Am 10. September ist im Rahmen des Dorfmarktes (11 bis 18 Uhr) rund um das Heuerlingshaus in Sudwalde auch ein Auftritt der Tanzgruppe geplant.

Birgit Hoffmann ist erst die zweite Leiterin der Tanzgruppe, vorher hatte Annelore Husmann die Gruppe geleitet. Das 25-jährige Bestehen der Gruppe wurde mit einem schönen Fest auf dem Hof Hoffmann gefeiert. Und das 30-Jährige steht ja kurz bevor. Dass es die Tanzgruppe noch gibt, liegt an der guten Laune, mit der die einzelnen Damen zum Üben erscheinen. Etwa 14 Frauen kommen derzeit an jedem zweiten Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus zusammen.

Jetzt wieder, während der Pandemie wurde pausiert. Dann draußen, auf dem Hof Hoffmann geprobt. „Ich habe die Tänze extra umgearbeitet, damit man sich nicht berühren musste“, berichtet Birgit Hofmann. Ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig die Tanzgruppe den Damen ist.

Herren, die mittanzen fehlen – leider

Hoffmann vermutet, die Gründung mag darauf fußen, dass Anfang der 1990er Jahre viele DRK-Ortsvereine Tanzgruppen gegründet haben. Und man in Sudwalde beschlossen haben mag: „Wir wollen auch einen.“ Auf den Aufruf in der Zeitung finden sich damals 20 Frauen im Saal bei Gastwirtin Marga Stühring ein. Und ein Mann. Der habe gehofft, dass sich weitere einfinden. Aber nein. Die Herren bleiben den Übungsabenden bis heute fern. Was die Damen bedauern: „Wir hätten gerne auch Männer dabei.“

Über die Jahre reduziert sich die Zahl der Damen. Laut Birgit Hoffmann waren es zwischenzeitlich nur acht Damen, die die Tanzgruppe fortführen. „Wir sind aber wieder mehr geworden“, freut sie sich und auch darüber, „dass es uns immer noch gibt. Und dass wir immer noch Spaß haben.“ Und wenn die Damen sich dann mal in einen Knoten getanzt haben, dann machen sie die Musik aus – und lachen. Und probieren die Schritte erneut.

Es tanzen übrigens nicht nur Damen aus der Gemeinde Sudwalde in der Gruppe: Je drei reisen aus Affinghausen und Schwaförden an sowie je eine Dame aus Neuenkirchen und Siedenburg.

Neben den Übungsabenden und den Auftritten treffen sich die Damen auch für ein paar andere gesellige Ausflüge.

Es gibt jedoch einen Termin, den die Damen ganz besonders schätzen, verrät Birgit Hoffmann. Drei Tage gehe es nach Loccum, jedes Jahr. Zum Tanzen, zum Ausprobieren neuer Tänze. „Das ist immer eine sehr begehrte Veranstaltung.“

150 Tänze im Repertoire

Wieviele Tänze haben die Damen denn „drauf“? „150“, sagt Birgit Hoffmann. Und man mag das kaum glauben. „Doch bestimmt, wir haben fünf große Ordner gefüllt mit Anleitungen. Natürlich kann man nicht jeden auswendig. Ich finde sie auch nicht alle schön.“ Der Bundesverband für Seniorentänze gebe jährlich fünf neue Tänze heraus. Auch Sitztänze könnten angefordert werden.

Wer nun denkt, am Übungsabend wird es von 19.30 bis 21 Uhr eine zu sportliche Angelegenheit, der irrt. Pro Übungsabend wollen die Damen aber mindestens drei Tänze durchgetanzt haben, heißt es.

Neben Birgit Hoffmann sind auch Ingrid Kohröde, Thea Skirde und Elfriede Helms von Anfang an dabei. Hoffmann lacht, als sie erklärt, sie sei mit ihren frischen 65 Lenzen die Jüngste, ein paar Damen um die 80 und damit läge das Durchschnittsalter bei etwa Mitte 70. Der nächste Übungstermin folgt am 13. September, 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Dann wird geübt für den Auftritt beim Erntefest, das am 17. September in Sudwalde gefeiert wird. Neue Mittänzer sind gern gesehen.