Dachwohnung brennt - Bewohner scheitert mit Löschversuchen

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Der Bewohner wurde leicht verletzt.

Schwaförden - Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmittag zu einem Wohnungsbrand in Schwaförden gerufen worden. Der 63-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung in der Staatshäuser Straße hatte vergeblich versucht, den Brand selbst zu löschen, teilt die Polizei Diepholz mit.