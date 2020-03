Corona verschont Trauerfeiern nicht

Sulinger Land – Die Risikoeinschätzung angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus’ verändert sich täglich – mit Auswirkungen auch auf das kirchliche Leben im Sulinger Land. Besonderes Augenmerk der Öffentlichkeit gilt den Trauergottesdiensten.

Auch für diesen Anlass stehen Kirchen, nach neuester Handlungsempfehlung der Landeskirche, nicht mehr zur Verfügung. Das betrifft etwa Neuenkirchen und Varrel, die über keine gemeindeeigenen Kapellen verfügen. „Von der Samtgemeinde Kirchdorf und der Stadt Sulingen haben wir die Anweisung, nur noch maximal 30 Personen in die Kapelle einzulassen“, sagt der Sulinger Bestatter Rainer Lanitz. Ob das Ende der Woche noch aktuell ist, stehe allerdings in den Sternen: „Wir können keine verlässlichen Aussagen machen, das ist sehr unbefriedigend.“

Burkhard Westphal, Pastor aus Mellinghausen, hatte schon am Dienstag favorisiert, Trauerfeiern in kürzerer Form von 15 Minuten direkt am Grab abzuhalten: „So kann jeder Abstand wahren.“ Die Feier auf den „engsten Familienkreis“ zu begrenzen, halte er für keine gute Lösung: „Das könnte ich theologisch nicht verantworten, denn Trauerfeiern sind wie andere Gottesdienste öffentlich.“ Er scheue sich nicht, Trauergespräche bei den Angehörigen zu Hause zu führen, entscheide jedoch im Einzelfall nach Rücksprache mit den Familien. Man müsse auch in der Pandemiezeit eine Form finden, trauernde Angehörige seelsorgerisch zu begleiten.

Pastor Gerald Engeler, Kirchengemeinden Schwaförden-Scholen und Sulingen, ging am Dienstag davon aus, dass Trauerfeiern in den Kapellen stattfinden – nach seinem Dafürhalten mit nicht mehr als 15 bis 20 Personen. Er befürchte jedoch, dass sich die Situation weiter verschärft, sagte Engeler. Auch er führt die Gespräche mit den Familien wie gehabt im Rahmen von Hausbesuchen – unter der Einhaltung der üblichen Hygieneempfehlungen. Seine Idee, die Öffentlichkeit zu beschränken: „Auf eine Nennung des Bestattungstermins sollte in den Anzeigen verzichtet werden.“

Die Kirchengemeinde Kirchdorf hat sich auf die Formulierung „engster Familienkreis“ geeinigt. Die Teilnahme von Vereinsvertretern wurde auf jeweils zwei Personen begrenzt. Pastor Klaus-Joachim Bachhofer: „So geben wir Trauernden die Möglichkeit, Abschied zu nehmen und halten trotzdem das Infektionsrisiko möglichst gering.“

„Im Grunde genommen müssten wir bei Trauerfeiern eine Teilnehmerliste führen“, sagt Silke Kuck, Pastorin des verbundenen Pfarramts Schmalförden-Neuenkirchen: „Die Angehörigen müssen sagen, wer dabei sein soll – in der Kapelle, aber eigentlich auch bei einer Trauerfeier, die nur auf dem Friedhof stattfindet.“ Sie rechne stündlich mit neuen Vorgaben, selbst eine mittelfristige Planung sei im Moment nicht möglich. Eine Notlösung sei für sie eine Beisetzung „in aller Stille“ und eine Gedenkfeier zu einem Zeitpunkt, wenn sich das öffentliche Leben wieder normalisiert hat.

Auch für die Bestatter, die in engem Kontakt mit den Kirchengemeinden stehen, stellt die aktuelle Lage eine Herausforderung dar. Rainer Lanitz: „Wir wollen die Hinterbliebenen, aber auch uns selbst schützen, und bitten daher die nächsten Angehörigen darum zu einem Gespräch in unsere Räumlichkeiten. Die Vorbereitung einer Beerdigung in großer Runde von 20 Personen ist zurzeit nicht drin.“