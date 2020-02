Cornelia Harms: „Ich habe diesen Ort lieb!“

Kirchengemeinde Sudwalde verabschiedet Pastorin in den Ruhestand

+ Viele nutzten den Empfang, um Pastorin Harms (Mitte, rechts ihr Ehemann Helmut) für den Ruhestand alles Gute zu wünschen. Foto: Kropf

Sudwalde – 1 472 Predigten hat Pastorin Cornelia Harms in der Sudwalder Kirche seit ihrer Amtseinführung im Frühjahr 1988 gehalten. Nun tritt sie ihren Ruhestand an, und in ihrer letzten Predigt drückte sie am Sonntag ihre innige Verbindung mit der Kirche, dem Dorf und den Bewohnern aus. „Ich habe diesen Ort lieb!“, sagte sie, sichtlich bewegt.