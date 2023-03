Ortsfeuerwehr Cantrup: Einstimmiges Votum für Fred Luchtmann

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Geehrte und Gratulanten mit, vorne, Werner Albers und, stehend von links, Klaus Janzen, Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker, Fred Luchtmann, Marvin Luchtmann, Marco Schmidt, Tabea Hartau, Max Behrens, Jan-Malte Heusmann, Michael Wessels, Leon Borgstedt und stellvertretender Gemeindebrandmeister Cord Hartau. © Privat

Werner Albers hält der Feuerwehr über 60 Jahre die Treue

Cantrup – Auf elf Einsätze im Jahr blickte Ortsbrandmeister Klaus Janzen während der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Cantrup zurück. Die Einsätze unterteilen sich in einen Brandeinsatz, sieben technische Hilfeleistungen und drei nachbarschaftliche Löschhilfen. Sein Lob galt den aktiven Mitgliedern: „Die Dienstbeteiligung hat sich deutlich verbessert, seitdem zwei monatliche Dienste angeboten werden.“ Janzen dankte allen Kameraden und Kameradinnen für ihre stetige Einsatzbereitschaft. Bei der Fahrradfunkfahrt in Natenstedt und bei den Ü-63-Wettkämpfen waren alle Teilnehmer sehr erfolgreich.

Die Ortsfeuerwehr zählt derzeit 40 Mitglieder: 30 aktive Mitglieder, neun Kameraden in der Altersabteilung und ein förderndes Mitglied. Tabea Hartau und Leon Borgstedt wurden neu in der Ortsfeuerwehr Cantrup begrüßt. Bei den Wahlen war nach Ende der sechsjährigen Amtszeit der stellvertretende Ortsbrandmeister zu wählen. Fred Luchtmann kandidierte erneut – und erhielt ein einstimmiges Votum. Kreisbrandmeister Michael Wessels zeichnete Werner Albers für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr aus. sis/r.

Personelles und Termine Lehrgänge: Klaus Janzen (Seminar Ortsbrandmeister), Dustin Kanjahn und Heiko Meins (Maschinistenlehrgang), Dustin Kanjahn (Technische Hilfe Lehrgang), Max Behrens, Jan-Malte Heusmann und Marvin Luchtmann (Truppmann-1-Lehrang), Andreas Borgstedt, Heiko Meins und Marcel Luchtmann (Motorkettensägeschein ModulA).

Beförderungen: Max Behrens, Jan-Malte Heusmann und Marvin Luchtmann zu Feuerwehrmänner und Marco Schmidt zum Hauptfeuerwehrmann.

Termine: 4. März Kohlmarsch, 8. April Osterfeuer, 20. Mai Gemeindewettbewerbe, 16. September Funk- und Fahrübung.