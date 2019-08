Bus gerät beim Ausweichen auf Seitenstreifen und kippt zur Seite

Ein Linienbus ist am Freitagmorgen auf der Fahrt von Schweringhausen nach Rathlosen von der Straße abgekommen und umgekippt. Erst Stunden später sollte der Bus geborgen werden.

Ehrenburg - Der Fahrer eines Linienbusses ist am Freitag mit seinem Fahrzeug auf der Fahrt von Schweringhausen nach Rathlosen auf die Seite gekippt. Kurz nach 6 Uhr war dem 39-jährigen Busfahrer in Höhe des Ortsteiles Lucht ein Fahrzeug entgegengekommen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Das Fahrzeug fuhr bei dichtem Nebel offenbar nicht weit genug rechts, sodass der Linienbus laut Angaben der Polizei zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Dabei geriet der Bus auf den aufgeweichten Seitenstreifen und kippte letztlich auf die Seite. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Bus, auch der Busfahrer blieb unverletzt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Lauf des Vormittags sollte der Bus durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, heißt es weiter. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei gegen Mittag noch nicht machen. Die Beamten in Sulingen haben die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490.

kom

Rubriklistenbild: © picture alliance / Stefan Puchne