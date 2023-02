Bühnendebüt als Liebespaar: Marion und Fritz Kastens seit 50 Jahren bei den Schmalver Plattschnackers aktiv

Gratulation an Marion und Fritz Kastens © Hans-Jürgen Schumacher

Schmalförden - Applaus spendete das Premierenpublikum der „Schmalver Plattschnackers“ am Samstag im Gasthaus Kastens in Schmalförden nicht nur dem Ensemble, das die plattdeutsche Komödie „Murks in’t Museum“ auf die Bühne brachte, sondern auch Marion und Fritz Kastens. Carmen Meleck, Leiterin der Theatersparte des Gesangvereins Schmalförden, hob deren Engagement am Ende der Vorstellung besonders hervor:

Die Theaterspieler sind seit 50 Jahren in der 1913 gegründeten „Speelgruppe Gesangverein Smalvern“ aktiv. Ihr Debüt haben sie im Jahr 1973 gefeiert, sie spielten ein junges Liebespaar in der Komödie „Vulle Pangschon mid Familienanschluss“. Die Eheleute standen viele Jahrzehnte auf der Bühne, inzwischen haben sie Aufgaben hinter den Kulissen übernommen – Marion Kastens (Jahrgang 1951) als Spielleiterin, Fritz Kastens (Jahrgang 1945) als Kulissenbauer und Techniker. Nach wie vor sind beide überzeugte „Plattschnacker“ und mit Spaß bei der Sache. Dass der Generationswechsel im Ensemble erfolgreich vollzogen wurde, wie sich in dieser Saison einmal mehr gezeigt hat, freut die Eheleute besonders. kb