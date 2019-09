Brokkoli-Röschen gibt Silbergeschmeide Form

Scholen – „Mehr Land geht nicht“, stellte Vera Schellhorn lachend fest. Die Schmuckdesignerin aus Hildesheim, Gastkünstlerin der Sommerausstellung auf dem Atelierhof „Scholen 53“, präsentierte am Wochenende im idyllischen Garten des Hauses fantasievoll gearbeitete Ketten, Ringe, Ohrringe und Armreifen.

Sie sei der Einladung von Sabine Kratzer kurzerhand gefolgt – ohne zu wissen, was sie erwartet. Der rege Besuch habe sie sehr überrascht, räumte Vera Schellhorn ein. Ihre Erfahrung: „Wer an diesen abgelegenen Ort kommt, bringt Interesse mit.“ Die außergewöhnlichen Schmuckstücke aus verschiedenartig geformten Ringelementen und Objekten – per Wachsabdruck und Ausschmelzverfahren in Silber nachgeformte Naturmaterialien wie Brokkoli-Röschen oder Mohnkapseln – haben besonderen Charme und eine interessante Entstehungsgeschichte, die die Designerin ihren Kunden im Detail erklärte.

Zweite Gastkünstlerin war die ebenfalls in Hildesheim beheimatete Modedesignerin Iuliana Rodica Circa. Sie fertigt Kleidungsstücke, deren klassische Schnitte durch die Materialauswahl, die Bemalung oder dreidimensionale Details eine unverwechselbare Note erhalten.

Die Gastgeberinnen Sabine Kratzer (Keramik) und Sabine Rasper (Buchbindekunst) gaben Einblick in ihre Werkstätten. Mit Kobalt bemalte Porzellangefäße, filigrane Wandobjekte, fröhliche „Dick-Mamsell-Figuren“ und holzofengebrannte Steinzeugware zeigten die vielfältigen Möglichkeiten, die „feuchte Erde“ künstlerisch zu verarbeiten. Manche Objekte gingen mit dem üppigen Grün des Gartens eine Symbiose ein: stimmungsvolle Bilder und Inspiration zugleich.

Mit aktuellen Brief- und Postkartenmotiven und frisch gebundenen Ausgaben des antiquarischen Drucks von „Lob der Wiese“ von Karl Heinrich Waggerl, die sie mit Einbänden aus naturgefärbtem, bemalten und bedruckten Recycling-Karton versehen hatte, stellte Buchbindemeisterin Sabine Rasper ihr Handwerk vor. „Ich lebe eigentlich von Aufträgen, habe aber den Wunsch und das Bedürfnis, auf unseren Sommerausstellungen Neues zu zeigen.“

Stammgäste wissen die Motivation von Sabine Kratzer und Sabine Rasper zu schätzen. Der Atelierhof hat nicht nur in der Region einen guten Namen, er ist inzwischen auch Pilgerstätte für Kunstinteressierte aus Hamburg, Hannover und dem Ruhrgebiet. mks