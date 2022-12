Brennholzauktion in Schwaförden lockt etwa 150 Bieter und Zuschauer

Von: Carsten Sander

Verkaufsveranstaltung im Wald: Bei Hubert Wichmann kommt das Brennholz unter den (Holz-)Hammer. © Sander

Schwaförden – Dass es voll wird im Wald, ist schon bei der Anfahrt zu erkennen. Mehrere hundert Meter lang ist die Schlange der Autos an der Zufahrt zum Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden – und der Gedanke kommt auf, dass wohl ein Kahlschlag vonnöten wäre, wenn all die Leute, die mit diesen Autos gekommen sind, bei der Brennholzauktion auch noch Holz kaufen wollen. Wollen sie nicht. Einige sind auch einfach nur zum Gucken gekommen – weil sie die Auktion der Niedersächsischen Landesforsten als Attraktion begreifen. Was sie im gewissen Sinne auch ist. Denn wann laufen schon mal 150 Menschen im Wald einem Mann hinterher, der vor dem Bauch ein Holzbrett trägt, immer mal wieder mit einem Hammer, der einem Fleischklopfer doch sehr, sehr ähnlich sieht, auf selbiges eindrischt und dabei Schokolade verteilt?

Der Mann mit Brett, Klopfer und Schokolade im Rucksack ist Hubert Wichmann, im Hauptberuf stellvertretender Leiter des Forstamts Nienburg und an den Wochenenden häufig als Holz-Auktionator im Einsatz. Wie auch an diesem Sonntag in Hahnhorst. Unter den Hammer kommt, was zuvor am Wegesrand aufgestapelt wurde. Insgesamt 385 Raummeter Holz sind es, unterteilt in 63 Polter. Und sie locken viel mehr Kaufinteressenten an als in früheren Jahren. Logisch, denn in Zeiten, in denen die Preise für Öl und Gas durch die Decke gehen, gewinnt Holz als Wärmelieferant an Bedeutung. Als „besonders groß“ stuft Wibeke Schmidt, Regionale Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesforsten, die Nachfrage diesmal ein.

Das kann man so stehen lassen. Denn die Gruppe der Kaufinteressenten und Schaulustigen ist so groß, dass Hubert Wichmann schon die Ohren spitzen muss, um auch die Gebote aus den hinteren Reihen zu verstehen. Die Brennholz-Versteigerung hat er unter das Motto „Rares für Bares“ gestellt – das ordnet die Verhältnisse ganz gut ein.

Was aber nicht heißt, dass um jeden Haufen Holz – im Angebot sind Buche, Eiche, Kiefer, Fichte – ein Bietergefecht entsteht. Kaum ein Verkauf dauert länger als eine Minute, das meiste geht zackzack. Weil die Käufer klare Vorstellungen haben. Und das Forstamt Nienburg als Verkäufer auch. Es wurden strikte Regeln definiert. Erstens: Nicht mehr als zwei Polter pro Person – das hält Händler fern. Zweitens: keine astronomischen Preise. Hendrik Plate, Leiter des Forstamtes Nienburg, erklärt: „Unser Fokus liegt bei einer Brennholzauktion wie dieser auf dem Endverbraucher. Wir möchten, dass möglichst viele von ihnen versorgt werden.“ Und so geht es Polter für Polter weiter hinein in den Wald – und obwohl sich dabei gewissermaßen alle gemeinsam auf einem Holzweg befinden, sind doch alle richtig.

Dabei haben die Preise in der jüngeren Vergangenheit einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. „Um zehn bis 15 Prozent“ hätten sie angezogen, teilt Pressesprecherin Schmidt mit. Es sei einerseits eine Anpassung, weil auch die Kosten für die Bereitstellung gestiegen seien. Aber klar, auch die Nachfrage spiele eine Rolle. Gekauft wird aber trotz der Teuerung. Beispiele: 11,8 Raummeter Buche gehen für 720 Euro weg, zwölf Raummeter Eiche/Fichte für 484 Euro. Das ist nicht gerade wenig, aber immer noch weit günstiger als im Handel. Zum Vergleich: Ein ofenfertig gesägter und gespaltener Raummeter Buche kostet im Handel bis zu 100 Euro. Der Nachteil an Auktionsholz ist freilich, dass es abgeholt und zerkleinert werden muss.

Forstamtstleiter Plate betont, „dass die Landesforsten daran interessiert sind, die Preise moderat zu halten“. Schließlich sei so eine Brennholzversteigerung „auch etwas Traditionelles. Die Leute warten darauf, hier ihr Holz zu bekommen. Sie heizen zu Hause mit Holz, und wir wollen sie ja nicht frieren lassen.“

In den Brennholzverkauf kommt nur, was – Achtung: Fachbegriff – „stofflich“ nicht anders zu verarbeiten ist. Sprich: was zu dünn, zu krumm, zu kurz ist für Handwerk, Möbelbau oder Palettenfertigung. Vermutlich würde das Forstamt in Hahnhorst auch weit mehr als die angebotenen 385 Raummeter als Brennholz verkauft bekommen. Aber es gelte eben der Grundsatz, „dass wir wollen, dass das Beste aus unserem Holz gemacht wird“, so Plate. Also: Verwertung als Baustoff geht vor Verwertung als Brennstoff. Und nie wird mehr aus dem Wald herausgeholt als nachwächst. „Das“, so Plate, „ist oberstes Gebot.“

Für Auktionator Hubert Wichmann gilt indes, dass die Versteigerung nicht langweilig werden darf. So verteilt er Give-aways an die Käufer – mal einen Zollstock zum Nachmessen, ob auch alles stimmt, mal Arbeitshandschuhe, weil Holz ja auch mal splittern kann. Und für die Kinder hat er besagte Schokolade in seinem Rucksack. Wer dennoch an diesem Tag im Wald leer ausgegangen ist und weder Holz noch Schokolade bekommen hat, kann sich auf der erstmals veranstalten Wald-Weihnacht trösten. Gucken und kaufen geht auch dort – allerdings kein grobes Holz, sondern Kunsthandwerk, Werkzeug oder auch etwas Deftiges für den Magen.

Preissteigerung bei Brennholz liegt bei 85,7 Prozent Angesichts steigender Preise für Gas, Öl und Strom setzen immer mehr Menschen auf Holz als alternative Möglichkeit zur Beheizung von Wohnräumen. Für den Kauf von Holz zum Heizen von Öfen oder Heizungen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im August 2022 deutlich mehr ausgeben als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Preise für Brennholz und Holzpellets im August 2022 um 85,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Gründe für die überdurchschnittliche Preissteigerung bei Brennholz und Holzpellets sind, neben der gestiegenen Nachfrage, auch die erhöhten Beschaffungs- und Transportkosten in der Holzindustrie. In Neubauten wird Holz vornehmlich als sogenannte sekundäre Energiequelle zum Heizen eingesetzt – beispielsweise durch Öfen für einzelne oder mehrere Räume. Bei den im Jahr 2021 fertiggestellten Wohngebäuden war Holz mit einem Anteil von 11,8 Prozent neben Solarthermie (13,1) die wichtigste sekundäre Heizenergiequelle. Als primäre Heizenergiequelle ist Holz bei neuen Wohngebäuden dagegen weniger relevant. Quelle: Statistisches Bundesamt