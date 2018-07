Brechdurchfall überschattet Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Sudwalde

72 Kinder betroffen

Sudwalde - Von Anke Seidel. Aufatmen im Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Sudwalde: Nachdem es am Dienstag in einem der Zeltdörfer zu einer ungewöhnlichen Häufung von Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen gekommen war, prüfte das Gesundheitsamt am Mittwochvormittag die Lage – und entschied in Absprache mit dem Landesgesundheitsamt, dass die Großveranstaltung mit rund 1.900 Kindern, Jugendlichen und Betreuern wie geplant weiter laufen kann.