Brand im ehemaligen Dorfmarkt

Feuer bricht in Lagerräumen aus

Durch das schnelle Eingreifen der rund 70 Feuerwehrkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes im ehemaligen Dorfmarkt in Schwaförden verhindert werden.

Schwaförden - Zu einem zweiten Löscheinsatz innerhalb weniger Stunden wurden am Samstag mehrere Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Schwaförden gerufen – zum ehemaligen Dorfmarkt an der Poststraße in Schwaförden: „In den Lagerräumen des Gebäudes kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand“, teilt Feuerwehrpressesprecherin Sonja Schoof mit.