Trotz Corona-Krise: Blutspende bleibt wichtig

Schwaförden – „Die Blutspendetermine kann man doch nicht absagen. Die sind doch jetzt gerade wichtig. Wo soll denn das Blut herkommen?“, fragt sich Anke Logemann, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Schwaförden-Mallinghausen.

Der Ortsverein hatte für Montag zur Blutspende eingeladen. Das Wichtigste sei: „Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des neuartigen Coronavirus benötigen die Blutspendedienste dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, heißt es in der Pressemitteilung des Blutspendedienstes Springe.

Mit Einlasskontrolle

Derweil gibt es eine Einlasskontrolle am Dorfgemeinschaftshaus: Desinfektionsmittel für die Hände und bitte Abstand halten. Zwei Dinge, die schon ganz automatisch gehandhabt werden von allen. „Handlungsempfehlungen Coronavirus“ hat der Blutspendedienst in Springe an die Ortsvereine versendet, die mit ihren Spendeterminen Blutbanken auffüllen. „Ich habe Blutgruppe O-Rhesus-negativ, das ist kompatibel für alle“, sagt Margret Dreessen. Die Sulingerin beteiligt sich zum ersten Mal in Schwaförden, spendet zum insgesamt 131. Mal an diesem sonnigen Nachmittag. „Mir fehlt ja nix, mir geht es gut“, sagt sie. Sonst sei sie immer in Sulingen, der letzte Termin im Mittelzentrum passte nicht und als sie gelesen hatte, dass der Termin in Schwaförden stattfindet, hat sie sich zur Spende im Dorfgemeinschaftshaus entschlossen.

Mit Fragenkatalog

Wem es gut geht, der ist derzeit aber nur einen Schritt weiter an der Einlasskontrolle. Der Fragenkatalog ist länger: In Kontakt mit Kranken oder Corona-Infizierten gekommen? In den besonders betroffenen Ländern Italien, Frankreich, China gewesen oder mit Personen, die dort waren, in Kontakt gekommen? In NRW gewesen? Der Kontrolleur fragt nach der Medikamenteneinnahme der jüngsten Tage. Und nach gesundheitlichen Beschwerden, etwa Erkältungssymptomen: Dann bitte nicht in die Räume gehen. „Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einem Blutspendetermin machen, die anwesenden Ärzte werden sie in diesen Fällen nicht zur Spende zulassen“, teilt der Blutspendedienst aus Springe mit.

Der stehe in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Und so ist das Buffet, das die Spender in Schwaförden genießen können, außergewöhnlich, weil es vorläufig wohl das letzte seiner Art ist. Bei den nun folgenden Blutspendeterminen sollen Lunchpakete ausgegeben werden.

Mit Abstand

Die Nähe der Spender zueinander und zum Blutspendeteam soll möglichst groß sein. „Bitte halten Sie Abstand“, gilt auch bei der Stärkung der Spender. Das zwölfköpfige Team des DRK-Ortsvereins Schwaförden-Mallinghausen hat mehr Tische im Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt, als sonst, denn: „Statt der sonst üblichen vier bis sechs Spender, die sich nach der Blutspende zum Plausch treffen, sollen hier nur zwei Platz nehmen“, erklärt Anke Logemann.

Der schöne Nachmittag beschert dem Team in Schwaförden einen ruhigen Auftakt. „Die Leute sind noch im Garten“, mutmaßt Anke Logemann. Der Blutspender aus dem Motorradclub ist derweil traurig: Es gibt für seine zehnte Blutspende keine Nadel für die Kutte, sondern einen Designer-Kaffeebecher.

Keine Jubiläumsfeier

Die Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen, die der DRK-Ortsverein Schwaförden-Mallinghausen für den 28. März geplant hatte, fällt aus. Die Gäste wolle man alle noch persönlich informieren. Ob das unterhaltsame Programm nachgeholt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Blutspende-Aktionen

Weitere Blutspende-Aktionen im Sulinger Land: Am Donnerstag, 19. März, steht das Team des DRK-Ortsvereins Scharringhausen von 16 bis 20 Uhr in der Schule in Kirchdorf bereit. Für Montag, 23. März, bittet der DRK-Ortsverein Cantrup-Göddern zum „Aderlass“, das Team ist von 16 bis 20 Uhr im Neuenkirchener Dorfgemeinschaftshaus. Für den 1. April haben die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Affinghausen eine Blutspende angekündigt, für die Zeit von 16 bis 20 Uhr im Jugend- und Sporthaus.