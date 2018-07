Aenne und Heinrich Labbusb aus Blockwinkel feiern diamantene Hochzeit

Blockwinkel - Genau seit sechs Jahrzehnten sind Aenne und Heinrich Labbus aus Blockwinkel am heutigen Mittwoch verheiratet, feiern ihre diamantene Hochzeit mit über 120 Familienmitgliedern, Bekannten und Nachbarn. Kennengelernt haben sie sich 1955 beim Schützenfest in Sudwalde, „in Hudemanns Busch“, erzählt Heinrich Labbus. Allerdings, verrät er – gesehen hatte er seine künftige Braut schon vorher.

„Ich war beim Friseur in Neubruchhausen. Da kommt dieses Mädchen auf einem Fahrrad, mit einem wohl zweijährigen Kind dabei. Also habe ich mich beim Frisör erkundigt, warum sie denn so jung schon ein Kind hat und erfahren, dass es ihre Nichte ist.“

Aenne Labbus, geborene Ramke, kam 1936 zur Welt, wuchs mit zwei Brüdern auf dem Hof ihrer Familie in Menninghausen auf. Die Schule besuchte sie in Sudwalde, wurde dort am 2. April 1950 auch konfirmiert – kurioserweise am selben Tag wie ihr späterer Ehemann, obwohl der ein Jahr älter ist. Sie ging für ein Jahr auf dem Bauernhof der Familie Lange in Gandesbergen in Stellung, besuchte, wie damals üblich, auch Kurse, etwa im Nähen, um sich auf das Führen eines Haushaltes vorzubereiten. Anschließend kehrte sie auf den Hof ihrer Eltern in Menninghausen zurück und arbeitete in der Landwirtschaft mit.

Heinrich Labbus kam 1935 in Blockwinkel zur Welt, auf dem Hof, der noch heute die Heimat der Familie ist. Er hatte eine ältere Schwester und einen Bruder. Der diamantene Bräutigam besuchte die damalige Schule in Blockwinkel, „da, wo heute der Kindergarten ist. Vom ersten bis zum achten Schuljahr wurden damals alle Kinder in einer Klasse unterrichtet.“ Heinrich Labbus arbeitete in der elterlichen Landwirtschaft, besuchte die damalige landwirtschaftliche Berufsschule in Sulingen, in den Wintersemestern 1952/1953 und 1953/1954. 1954 ging er für ein Jahr nach Neubruchhausen, arbeitete auf dem Betrieb der Familie Lahmeyer. So kam es, dass er in Neubruchhausen zum Frisör ging, wo er einen Blick auf seine persönliche Zukunft erhaschen konnte.

Die Hochzeit von Aenne und Heinrich Labbus am 18. Juli 1958 erfolgte nur standesamtlich, da es kurz zuvor einen Trauerfall in der Familie der Braut gab. Das Paar lebte und arbeitete auf dem Hof in Blockwinkel, den Heinrich Labbus 1967 von seinem Vater übernahm. Tochter Hannelore kam 1958, Sohn Johann 1966 zur Welt. Johann Labbus hat den landwirtschaftlichen Betrieb im Jahr 2000 übernommen, bewirtschaftet ihn mit Ehefrau Kirstin – und Sohn Hendrik, der ebenfalls „Lust zur Landwirtschaft hat. Ohne die geht es auch nicht“, betont Heinrich Labbus. Hendrik ist eines von sechs Enkelkindern des diamantenen Ehepaares, hinzu kommen sieben Urenkelkinder, das jüngste eine Woche alt.

Heinrich Labbus engagierte sich in vielen Ehrenämtern, gehörte unter anderem dem Gemeinderat an, war Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, saß im Vorstand der Flurneuordnung in der Gemeinde Scholen. Aenne Labbus gehört dem DRK-Ortsverein und, wie ihr Mann, dem Schützenverein Blockwinkel an, ist Mitbegründerin der Damenschießgruppe. Nachdem Heinrich Labbus in Rente gegangen war, verreiste das Paar gerne mit einem Club, der noch heute besteht, sich aber aus Altersgründen mittlerweile auf Tagesausflüge beschränkt. Gemeinsam kümmern sich die Eheleute um den Gemüsegarten, helfen auch hier und da noch in der Landwirtschaft. Aenne Labbus: „Es gibt immer was zu tun.“

ab