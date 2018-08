Schützenfest in Affinghausen – mit Geburtstagsständchen für Lisa Rohde

Affinghausen - Zwischen einen Zeltgottesdienst, den Pastor Lothar Dreyer leitete, und dem frühmorgendlichen beherzten Griff zur Säge, um die Birke zu fällen, passt ein ganzes Schützenfest – wie in Affinghausen.

Dem besinnlichen Start am Donnerstag mit dem Gottesdienst im Festzelt folgte die Mallorca-Party am Freitag. Ballermann-Star Mia Julia und DJ „Truebeatz“ sorgten für Stimmung (wir berichteten). Das Königsschießen in Affinghausen findet schon am Wochenende vor dem Schützenfest statt und war auch in diesem Jahr von Erfolg gekrönt: Monika Wandmacher heißt die neue Majestät, die mit ihrer Begleitung Roman Friedrich das Schützenreich ein Jahr lang regieren wird und am Samstag standesgemäß von ihren Untertanen zum Schützenfest abgeholt wurde.

Der Spielmannszug Affinghausen führte den Zug an – und legte bei Lisa Rohde eine kurze Marschpause ein, um der langjährigen Schützin zum 87. Geburtstag mit einem kleinen Ständchen zu gratulieren. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen unterhielt die Schützen am Nachmittag mit zünftiger Blasmusik, und die Band „Certain Souls“ heizte am Abend im Festzelt tüchtig ein. Am Sonntag wurde die Kinderkönigin Jelka Brüning abgeholt und zum Festzelt geleitet. Sie vervollständigt mit Jugendkönigin Rika Müller die Regentschaft der Frauen im Schützenkönigreich Affinghausen.

Der Spielmannszug Affinghausen sorgte für die Marschmusik, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Affinghausen für die Absicherung der Marschierenden. Für die Musik zur Kinderparty war DJ Heino Wachsmann zuständig. Während draußen eine Hüpfburg den Kindern Abwechslung bot, spielte im Festzelt der Spielmannszug schwungvolle Melodien als Platzkonzert. Zu einem Schützenfest gehört natürlich auch eine Schießbude: In Affinghausen konnte man auf dem Festplatz seine Treffsicherheit beim Pfeile werfen beweisen oder Würstchen, Crêpes oder Pizzas genießen. Wem es im Zelt zu heiß wurde, konnte sich draußen mit kühlen Getränken erfrischen.

Abends feierten die Schützen bis weit in die Nacht hinein, bis der harte Kern zur Säge griff, um die Birke im Saal zu fällen. Das war das Signal zum letzten Tanz und damit zum Ende des Schützenfestes 2018 in Affinghausen.

