Bier und Süßes im Tausch gegen drei Majestäten

Bensen – Präsident Helmut Müller war zufrieden: Nach zähen Verhandlungen hatten die Sudwalder den Mitgliedern des Schützenvereins Bensen-Eitzen den Weg in ihr Schützenreich freigegeben und im Gegenzug für die Zahlung in „Gerstensaft- und Süßigkeiten-Währung“ die Zollschranke geöffnet. „Wir hätten noch Reserven gehabt“, verriet Präsident Müller am Samstag schmunzelnd.

Der Hintergrund: Alle drei Majestäten stammen aus dem „Beritt“ des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen. Die gekrönten Häupter dieser Saison sind Michael Meyer, der mit seiner Königin Claudia das Reich der Erwachsenen regiert, sowie Kinderkönigin Leandra Krüger und Jugendkönigin Kira Krüger.

Die Traditionsveranstaltung begann um 12.30 Uhr mit dem Abholen der Regenten. Zuerst steuerte die Festgesellschaft die Königsburg des Nachwuchses an. Hier begrüßte Kindermajestät Leandra die Gäste: Ganz unkonventionell fuhr sie die Front auf dem Hoverboard ab. Als Begleiterin hatte sie Anna Henneke an ihrer Seite. Da sie die einzige Bewerberin für den Titel war, fehlte ihr das Gefolge. Malte Müller (27) übernahm kurzerhand das Amt des Scheibenträgers, die Königskette übergab Präsident Helmut Müller. Jugendkönigin Kira Krüger, Schwester der Kinderkönigin, reihte sich mit ihrem Begleiter Marcel Kemker in den Festzug zur Königsburg Meyer an der Heidhofstraße ein.

„Wir sind in beiden Residenzen top bewirtet worden“, lobte Präsident Müller das Umfeld der Regenten. Die Nachbarn des „großen Königs“ hatten in puncto Großveranstaltungen bereits Routine entwickelt: Auch der neue König des Schützenreichs Sudwalde-Menninghausen stammt aus ihren Reihen. Da das Königspaar Meyer in der letzten Woche Silberhochzeit gefeiert hatte, war die Ehrenpforte die dritte, die die Nachbarschaft innerhalb weniger Tage gebunden hat.

Michael und Claudia Meyer wurden eskortiert von Fahnenträger David Schultz (Begleiterin: Caroline Schumacher) sowie von Scheibenträger Kay Krüger (Begleiterin: Christine Krüger). Am Nachmittag setzte sich das Programm im Festzelt in Bensen fort. Hier überreichte Präsident Müller die Orden und ließ die Regenten samt Gefolge hochleben. Unter der Regie von Final-Sound-DJ Sascha Schulze wurde im Anschluss kräftig gefeiert – unterstützt von einer großen Abordnung des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen.

Helmut Müller bedankte sich ausdrücklich bei der Ortsfeuerwehr Sudwalde für das Absichern des Umzugs, aber auch beim Spielmannszug Affinghausen unter der Stabführung von Thilo Thiele für die musikalische Unterstützung beim Umzug. mks