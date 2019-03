Beständig und betriebsam

Ehrenburg-Sudbruch – Heinrich und Magda Landwehr begingen am Mittwoch im großen Kreis von Angehörigen, Nachbarn, Freunden, Bekannten und „offiziellen“ Gratulanten ihre diamantene Hochzeit – dankbar für die lange gemeinsame Zeit.

In der Gemeinde Ehrenburg gehörten und gehören sie zu den Aktivposten: Heinrich Landwehr ist seit über 60 Jahren Mitglied der Ortsfeuerwehr Schmalförden, von 1980 bis 1994 in Führungsposition, 13 Jahre war er Vorsitzender der Alterskameraden in der Samtgemeinde Schwaförden. Die „Sportskanone“ ist seit 70 Jahren im TV Schmalförden aktiv, im SC Ehrenburg hat er 60 Jahre Fußball gespielt und war 50 Jahre als Schiedsrichter im Amt. Auch Magda Landwehr gehört dem TV Schmalförden seit über 60 Jahren an, engagiert ist sie außerdem seit 50 Jahren im DRK-Ortsverein Schmalförden.

Magda Landwehr stammt aus Schlesien. Sie kam am 17. August 1937 als drittes von fünf Kindern der Landarbeiter Frieda und Paul Muche in Erlenhain (Kreis Neumarkt) zur Welt. 1946 musste die Familie die Heimat verlassen, Mutter und Kinder schlossen sich einem Treck gen Westen an. Ihre erste Station war der Hof Kenneweg in Wietinghausen. Nach ihrer Konfirmation nahm Magda Landwehr Stellungen in verschiedenen Privat- und Geschäftshaushalten an. Viereinhalb Jahre arbeitete sie auf dem Hof Borchers in Sudbruch, der Nachbarschaft ihres späteren Ehemannes.

Heinrich Landwehr – geboren am 31. Oktober 1937 – wuchs mit Mutter und Großmutter auf: Seine Schwester und sein Vater, der eine Zimmerei in Sudbruch betrieb, waren früh gestorben. Nach der Schule entschied er sich ebenfalls für den Beruf des Zimmermanns, absolvierte in Ehrenburg eine Ausbildung. Mit nur einem Jahr Unterbrechung war er von 1956 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1997 im Betrieb Landwehr in Stockdorf beschäftigt.

Die Familie, zu der fünf Kinder und sechs Enkelkinder gehören, hat bei Magda und Heinrich Landwehr einen hohen Stellenwert. Mit Sohn Friedhelm und Schwiegertochter Sigrid wohnen sie unter einem Dach: 1982 hatte Heinrich Landwehr sein Elternhaus entsprechend ausgebaut.

Beständigkeit und Betriebsamkeit prägen das Leben der „diamantenen“ Eheleute. Ein arbeitsreicher Alltag, sportliche Aktivitäten und ein enger Zusammenhalt in der Nachbarschaft sind nach wie vor ihr ganz persönliches Rezept für Fitness und Wohlbefinden. mks