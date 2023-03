Beschlüsse zu Straßenbau und Bürgerehrung im Ehrenburger Rat

Der Bürgersteig am Knüppeldamm, wie die Kreisstraße 3 in Ehrenburg heißt, ist „gepflastert mit Absackungen“ und deshalb gesperrt. © Kurth-Schumacher

Ehrenburg – Zur Sitzungsvorlage für den Gemeinderat werden gemeinhin Vorlagen durch die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter erstellt, auf dass die Ratsmitglieder informiert sind und ihre Entscheidung treffen können. Was andernorts eine Selbstverständlichkeit, ist am Donnerstagabend in Ehrenburg in einem Thema Fehlanzeige: Für die Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 3 werden Ratsmitglieder, die nicht dem Wege-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde angehören, sowie die Bürger im Dunkeln gelassen. Ein Beschluss ist gefordert, aber für was genau?

Der Beschlussvorschlag lautet lapidar: „Die im Zuge der Bereisung des Wege-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Ehrenburg am 1. Februar 2023 besichtigten und erörterten (Straßenbau- und Straßenunterhaltungs-) Maßnahmen sollen wie dargestellt im Gemeindegebiet Umsetzung finden.“ Der Haken: Es ist eben nicht öffentlich „dargestellt“.

Auf Nachfrage bringt Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher Licht ins Dunkel: „Wir haben uns verabschiedet vom Schrägweg als möglichem Radweg von der L 341 bis zum Friedhof. Das kollidiert mit der landwirtschaftlichen Nutzung des Weges.“ Stattdessen soll der Kirchpad zwischen Ehrenburg und Schmalförden, schon jetzt gut genutzt, hergerichtet werden, mit einem „besonderen Splitt“. Die Kosten beziffert Schumacher auf etwa 14 500 Euro.

Die Gehweganlage an der Kreisstraße 3 erforderte einen erneuten Ortstermin nach der Bereisung durch den Ausschuss. Mit dem Ergebnis: Eine Neubefestigung mit neuem Pflaster würde 56 303,90 Euro kosten. „Zu teuer“, habe der Rat befunden. Der Gehweg solle nun auf einer Länge von etwa 500 Metern repariert werden. Die Kosten? „Müssten noch im Rahmen dessen liegen, was wir im Haushalt eingeplant haben für Wegebau“, erklärt Schumacher. Im Haushaltsplan 2023 stehen für derartige Zwecke insgesamt 75 000 Euro zur Verfügung. Bis zu den Reparaturen bleibt dieser Abschnitt des Gehweges aufgrund der erfolgten Absackungen gesperrt.

Gänzlich zurückgebaut werden soll ein anderer Abschnitt, allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Knüppeldamms, wie die K 3 in Ehrenburg heißt. Konkret nennt Schumacher die etwa 100 Meter ab Landesstraße 341 bis Einmündung der Straße Nienabers Feld. Grund: „Den Bürgersteig dort nutzt niemand, der Bereich wächst zu.“ Die dort verlegten Platten sollen aufgenommen werden.

Weitere 20 000 Euro hat der Gemeinderat eingeplant für Arbeiten an der Rathloser Straße in Höhe Nordmoor, wie Schumacher die ungefähre Stelle beschreibt: Das Problem sei der moorige Untergrund, der in trockenen Jahren die Straße absacken lasse.

Ein weiteres Thema aus der Agenda des Ausschusses: Der Spielplatz in Wesenstedt „Hinter den Höfen“. Hier sollen die Anwohner gehört, Elternwünsche abgefragt werden.

Mit allen Unterlagen versehen waren die restlichen Tagesordnungspunkte. Etwa für die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018, den der Rat formell feststellen und beschließen muss. Das Jahr hatte 246 000 Euro an Überschuss für die Rücklage ergeben – der Beschluss fiel leicht und einstimmig.

Die Anpassung der Richtlinie für die Ehrung verdienter Gemeindebürger, die sogenannte Ehrungsrichtlinie, hatte für Diskussionen im Rat gesorgt. Eigentlich soll jährlich ein Bürger oder eine Bürgerin geehrt werden. Nach der ersten Ehrung 2021 (Dr. Heinrich Heitmann, als der Autor mehrerer Heimatbücher seinen 100. Geburtstag feierte) ist noch keine Ehrung erfolgt.

Nun soll alle zwei Jahre eine Ehrung erfolgen – die nächste ist für Dezember dieses Jahres geplant. Der passenden Rahmen für ein Geschenk und die Einladung zum Essen soll die Dezember-Ratssitzung sein.

Ein erneuter Hinweis auf zu hohe Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der Neuenkirchener Straße in Ehrenburg führt jetzt dazu, dass die Dorfmoderatoren die gemeindeeigene Geschwindigkeitsmessanlage dort aufbauen werden.

Bürgermeister Schumacher informierte darüber, dass der Kampf um die Volksbank-Filiale in Ehrenburg verloren sei. „Der Vorstand in Vechta hat so entschieden. Wir aber sind es, die entscheiden, ob unser Dorfmarkt bleibt.“ Der Gemeindechef warb dafür, das eigene Konsumverhalten zu prüfen und den Dorfmarkt zu unterstützen.